La Balompédica lanza una llamada de socorro a La Línea

La Real Balompédica Linense lanza un SOS a La Línea. Una llamada de socorro que se antoja casi angustiosa. Con los apenas 1.400 abonados con los que cuenta es imposible hacer frente a una categoría tan exigente en el apartado económico como la Primera Federación. Los ingresos previstos, condicionados por las obras de reconstrucción del estadio, no dan ni para cubrir el presupuesto. “Con el corazón en la mano, la Balona os necesita”. Ése es el mensaje que lanza el presidente, Raffaele Pandalone, a los linenses. La centenaria entidad echa en falta a los más de 400 abonados del curso que han renunciado a sacarse el carnet esta temporada.

El pasado día 25 y bajo el título Pandalone, la 'palanca' de la Balona Europa Sur advertía de las apreturas económicas con la que el conjunto de La Línea había afrontado el arranque de su segunda andadura en la ahora denominada Primera Federación. La falta de ingresos obligan al presidente a realizar importantes y numerosos desembolsos. El panorama no puede ser más desalentador. El presupuesto supera el 1.500.000 euros y es deficitario de antemano. Ni que decir tiene lo que sucedería si, como consecuencia de una mala marcha deportiva, la entidad se viese obligada a realizar algún gasto extra.

El empate cosechado el sábado por los hombres de Alberto Monteagudo ante Castilla en Valdebebas y, lo que es más importante, la imagen ofrecida por los albinegros, ha disparado la ilusión de los hinchas, muchos de los cuales acompañaron al equipo hasta Madrid. Pero de satisfacciones no se vive. El club precisa apoyos constantes y sonantes y, de momento, la campaña de captación de abonados se ha convertido en el mismo fiasco de los últimos años (parece haberse convertido en una enfermedades endémica) y los ingresos por patrocinio son los que son.

Algunos exabonados que han dejado esa condición explican que están en desacuerdo con el multitunidario regalo de entradas que se produjo en las últimas jornadas del pasado curso, que, entienden, perjudicó sus intereses sin que se produjese contraprestación alguna. La directiva tomó aquella medida porque antepuso los intereses deportivos -la permanencia- a cualquier otro argumento. Ahora apela a la buena voluntad de quienes, entiende, acabarán por su condición de balonos, por comprender que fue una decisión forzada por la situación y que solo buscaba el bien de la institución.

Pandalone ya dio un primer aviso a través de sus redes sociales nada más finalizar la primera jornada liguera. “¿Dónde está la gente que tanto habla de orgullo linense y balono?”, se preguntaba. ¿Dónde están los 5.000 del derby [en referencia al Clásico con el Algeciras] o del Castilla”.

“Somos 60.000 en la ciudad. Esto ya no es un tema de fútbol. Sois gente trabajadora, especial, amable. Tenéis la oportunidad de demostrar quiénes sois y el fútbol es una oportunidad”.

“La Balona no es ni será nunca de una persona”, garantiza. “Representadla como se merece”.

En un comunicado que firman el propio empresario romano y su junta directiva, el club hace referencia a que en la tercera categoría nacional “es aún más difícil que sobrevivir en el apartado económico que en deportivo, que ya es decir”.

“La Balona necesita a La Línea necesita a los más de 400 abonados que aún no han renovado su abono”, señala el escrito. “Leemos que algunos no renuevan por no existir Tribuna, pero hemos hecho el esfuerzo de llevar los asientos de Tribuna a Preferencia para que no pasara esto”.

“Vemos constantes dudas de si jugaremos en el Municipal, a lo que respondemos con un contundente SÍ, jugaremos en el Municipal”, añade.

“La gente se pregunta qué pasará con el perímetro en obras. Se van a poner lonas en todo el perímetro para que no se puedan ver los partidos desde fuera”, añade.“Asimismo, debemos recordar que los abonados que no renueven su abono, perderán su número por antigüedad”, advierte la entidad.“Os necesitamos, sois claves para el devenir de la Real Balompédica Linense y, por ende, de La Línea de la Concepción”, concluye. “Estamos ante un momento que puede ser histórico para nuestra ciudad. Ayúdanos a que sea para bien”.