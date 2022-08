Pandalone llama a la unidad para evitar que desaparezca la Primera Federación

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, ha hecho un llamamiento para que todos los actores afectados unan esfuerzos y eviten la desaparición de la Primera Federación, una opción que, como explicó Europa Sur, baraja la Española de Fútbol si la competición no cumple "los objetivos" para los que fue creada, para regresar al antiguo modelo de Segunda B y Tercera.

El mandatario albinegro denuncia la inviabilidad económica de la categoría con su actual estructura y advierte de que problemas para comenzar la temporada como los que está atravesando el Dux Internacional de Madrid “pueden repetirse en el futuro” en otros conjuntos. El empresario italiano, en declaraciones a El Marcador de Radio Marca, cargó contra los gastos impuestos por la Federación Española que convierte la división en “desastrosa en el apartado económico” pero también contra los presidentes que abonan salarios “casi de Primera división”, como días antes había denunciado el Fuelabrada. “Haces un equipo normal, para salvar la categoría, y te deja un déficit de 400.000 o 500,.000 euros”, recalcó.

Pandalone, que se confesó ilusionado con el equipo conformado por la entidad para hacer frente a la inminente campaña, subrayó que los clubes de la Primera Federación afrontan la temporada 2022-23 con “más preocupación” que la pasada, la del estreno de la categoría. “Va a ser un año complicado en el apartado deportivo, pero lo que es más importante en el económico todos los clubes estamos teniendo problemas porque ésta es una categoría tan atractiva deportivamente como desastrosa en el apartado económico”.

“Al final el problema no es el que todos decíamos, que nos faltan ingresos, sino que han ido aumentando los gastos y la prueba es que nosotros hemos tenido que pagar antes del 15 de julio 130.000 euros a la Federación para poder inscribirnos”, abundó.

Pandalone repasó la subida de los costes en gastos arbitrales, fichas profesionales... y apostilló: “Y si tienes deudas con la Federación no permiten que te inscribas”.

“En Segunda B no pagabas cantidades como ésas y no es como dicen algunos que entonces no podemos estar en la Primera Federación, porque por esa regla de tres el Villarreal no podría jugar en Champions”, continuó. “Yo es la primera vez desde que llegué a la Balona que me encuentro con secuelas económicas de la temporada anterior”

“Nosotros desde la Asociación [en referencia a la de Clubes de la Tercera Categoría Nacional de la que su entidad es miembro fundador] estamos intentanto conseguir más ingresos, pero no es fácil, porque vivimos en un periodo de recesión permanente, antes el Covid, ahora la guerra...”, admitió.

“Este tipo de desembolsos en verano se podían haber aplazado, porque los clubes y en este caso hablo por el mío, sufrimos muchísimo porque tenemos una masa social de una ciudad con 60.000 habitantes y aunque parece que nos pueda venir grande lo que está claro es que hay que premiar el mérito deportivo y si estamos aquí es porque nos lo hemos ganado”, abundó el empresario romano.

“Lo único cierto es que yo he montado una plantilla sin saber si habrá televisión, cuánto nos van a pagar, qué plataforma lo dará... yo entiendo que ha habido problemas, pero por eso mismo nos deberían dar la oportunidad de no generar gastos. Sé igual de compresivo, no me obligues a pagar a mí 130.000 euros, déjame respirar”, se quejó. “Estamos profesionalizando la categoría pero con el dinero de los clubes, porque ahora ya hasta se habla de volver a la Segunda B antigua”.

"Nos va a costar la vida salvarnos; el Castilla tiene un jugador que cobra lo mismo que nuestro presupuesto"

“Pero no toda la culpa la tiene la Federación, la crítica también es para nosotros los presidentes, porque siempre pensamos que son los demás los que nos tienen que solucionar el problema pero nosotros tampoco es que estemos haciendo mucho”, denunció. “Los salarios se han disparado y ya hay en esta categoría futbolistas que ganan casi más que el mínimo establecido en Primera división, hay clubes que están adulterando el mercado”.

“Yo creo que entre todos deberíamos hacer que esto cambiase. Si los clubes, los jugadores, los representantes, la Federación no unimos esfuerzos, vamos a tener problemas en el futuro”, vaticinó el presidente de la Balompédica.

“No siempre se le puede echar la culpa de todo a los demás, cada uno de nosotros debe dar un paso para que todo mejore, ayudar para evitar que se pierda esta categoría, pero sin que sea un desastre económico y que exista un límite salarial, un control económico...”, abundó.

Preguntado por la composición del grupo I Pandalone mostró su convencimiento de que “deportivamente es más asequible que el II, que es muy fuerte”.

“Yo creo que este grupo hay un nivel más parejo, más equipos que pelearemos solo por salvarnos y aunque es un orgullo jugar en campos como los del Deportivo o el Córdoba... nos va a costar la vida salvarnos, porque sin ir más lejos empezamos en el campo del Castilla, que tiene un jugador que gana una cantidad similar a todo nuestro presupuesto”.