La Real Balompédica Linense vivió este lunes su particular jornada de reflexión. La eliminación copera en Murcia del pasado jueves y la derrota en Yecla, la más amplia en dos años y medio, ha hecho tambalearse la credibilidad de un equipo que, muy mermado por las bajas, ha sumado una sola victoria en las ocho últimas jornadas. El presidente de la entidad, Raffaele Pandalone, se confiesa “desilusionado” y expresa su respaldo “doscientos por cien” al entrenador, Jordi Roger, pero se concede un plazo de cuatro partidos [Badajoz y Cádiz B en el Municipal y las visitas a Sevilla Atlético y Algeciras] antes de tomar unas medidas que no detalla. El máximo responsable del club exige una mayor “implicación defensiva” a sus jugadores y solicita “con toda la humildad” a una afición que cree justamente enfadada que el próximo domingo “ayude más que nunca” a sus futbolistas.

“Teníamos mucha ilusión tanto en la Copa como en el partido en Yecla, pero no es momento de llorar, sino de seguir adelante”, defiende el empresario italiano. “Comprendo que la afición esté descontenta, tiene todo el derecho a estar preocupada, pero tampoco lo podemos tirar todo por la borda. La Copa ya se acabó pero falta mucha liga y tenemos cuatro partidos por delante que son muy importantes y una vez sepamos qué ha pasado en ellos pensaremos dónde vamos a estar esta temporada”.

“A pesar de la derrota con el Yeclano seguimos estando ahí, a un paso de los de cabeza y entiendo que este mes nos servirá para sacar conclusiones”, insiste.

El presidente explica que habla “a diario” con su entrenador, Jordi Roger y asegura que ambos han llegado a la conclusión de que los rivales “se están quedando con el máximo con poco esfuerzo” y que eso les preocupa. “Eso no puede ser. En Murcia hacemos un gran esfuerzo para igualar y después en una jugada evitable, encajamos el segundo gol”.

“Estamos fallando en intensidad defensiva”, analiza. “Nos está faltando contundencia, que además era la principal virtud nuestra la temporada pasada”.

"Jordi tiene las ideas claras, pero los jugadores tienen que ayudarle"

“Creo que la llave de la recuperación está en mejorar eso, pero para lograrlo al míster tienen que ayudarle los futbolistas”, advierte el empresario romano. “Sabemos que Jordi Roger tiene muy clara las ideas en la tarea defensiva, pero los futbolistas tiene que responder en el campo”.

“No estoy señalando a nadie, todos tenemos que dar un paso adelante, el primero yo”, recalca. “Pero claro, cuando hay un problema hay que preguntarse qué es lo que no funciona y estamos obligados a no cometer los errores que hemos tenido hasta ahora, en Sanlúcar, con el Cartagena, con el Recreativo de Granada, en Murcia, en Yecla… siempre pasa lo mismo y eso no puede ser una casualidad”.

“El entrenador está trabajando con los futbolistas para mejorar eso, pero es un problema de actitud, de concentración, que es lo que nos está faltando”, insiste. “Está claro que la culpa es de todos los que formamos parte del club, pero la realidad es que nos hacen goles con facilidad. Está claro que algo está pasando y hay que solucionarlo, empezando por el míster, que lo tiene que trabajar más”.

Pandalone responde con rotundidad cuando se la pregunta por si mantiene la confianza en Jordi Roger: “Absolutamente sí”.

“Lo que pasa es que él es el primero que sabe que el fútbol son resultados y por eso digo que hay que considerar desde ahora hasta Navidad dónde estamos y en ese momento cada uno tomará sus decisiones, incluido yo, que confío un doscientos por ciento en Jordi [Roger] pero los dos sabemos que la vida en el deporte son los marcadores”.

“En Yecla en la primera media hora nos decían que éramos el mejor equipo que había pasado por allí y en dos minutos nos hicieron dos goles”, recuerda. “Ésa es la diferencia”.

“Estoy convencido de que estamos en una dinámica negativa y acciones que son goles del rival a nosotros nos pegan en el poste así que hay que trabajar duro para darle la vuelta, porque hay tiempo, la liga ni ha terminado ahora, ni termina este mes ni acaba en Navidad”, finaliza. “No estamos lejos de nada pero por eso es tan importante que son muy importante los cuatro próximos partidos, que hay que sacar algo sí o sí”.