La Real Balompédica Linense aspira a cristalizar el próximo domingo (18:00, en directo por Footters) frente al Real Murcia su ascenso a la Primera RFEF (Liga Pro). Para ello deberá vencer a los pimentoneros y que no lo haga el Tamaraceite en Córdoba. En el peor de los casos, a los de Antonio Calderón aún le restarán otras dos oportunidades. Los albinegros buscarán el asalto a la Nueva Condomina, un estadio al que no pudo acudir la temporada pasada como consecuencia de la interrupción de la temporada debido a la crisis sanitaria del Covid-19 (coronavirus) y que en sus dos últimas visitas le ha visto protagonizar una de las satisfacciones más grandes (si no la que más) de toda la etapa de Raffaele Pandalone en la presidente y también uno de sus varapalos más dolorosos.

Trece de mayo de 2018. La Balona viaja a Murcia para jugar su partido de la última jornada. A priori necesita ganar o ganar para evitar el descenso. Para evitar que el proyecto de futuro del recién desembarcado Raffaele Pandalone saltase hecho añicos. Los linenses llegaban después de doce jornadas sin vencer, que se llevaron por delante a Julio Cobos (ahora entrenador del Cacereño) y trajeron a Sánchez de la Nieta para el sprint final.

Fue el partido del sanroqueño Stoichkov. Fue el penúltimo servicio del sanroqueño, hoy pichichi del Sabadell, al equipo que le catapultó al Real Mallorca. Marcó los dos goles, el primero de penalti, la Balona venció 0-2 y consiguió quedarse en la categoría de bronce.

Al final, entre las lágrimas en la grada de un centenar de aficionados que habían afrontado el desplazamiento con un rosario entre las manos y sobre el campo de los propios jugadores, directivos y cuerpo técnico, la Balona celebró una salvación tan agónica como necesaria para el futuro de la entidad. ¡La Balona se queda! tituló Europa Sur.

La Balompédica volvió a la Nueva Condomina en marzo de 2019. Era entonces sexta clasificada del grupo IV. Se hablaba de llegar por clasificación directa a ese Copa del Rey que había concedido una segunda oportunidad. Otra vez 0-2. Pirulo, ahora en el LKS de la Primera de Polonia, y Gastón Cellerino pusieron la firma a los goles. La Balona se colocó con esos 45 puntos que garantizaban la permanencia matemática.

En aquel momento subrayar ese dato se antojaba casi absurdo. En las nueve jornadas restantes la Balompédica sumó un empate y ocho derrotas. Aquella victoria en el feudo murcianista fue determinante para que se quedase en Segunda B.

El destino quiso que fuese precisamente en la Nueva Condomina (que ahora se denomina, por cuestiones comerciales, Enrique Roca) donde se decidiese la suerte copera del conjunto de La Línea en la Copa Federación en noviembre de 2019. Después de dejar en la cuneta a Balompédica Conquense (4-0) y San Fernando (0-1) se presentaba en la ronda que concedía el pasaporte para la Copa del Rey.

La Balona perdió 2-1 y muchos sostienen que en ese escenario comenzó a fraguarse la salida de la entidad del entrenador Jordi Roger, destituido dos meses después, tras una derrota a manos del Córdoba.