Mere: "Siento rabia; hicimos todo lo posible pero no nos da"

Baldomero Hermoso Mere, entrenador de la Real Balompédica Linense, dijo tras el empate que su equipo firmó con el Cádiz Mirandilla (0-0) que sentía “rabia” por no haber obtenido el triunfo. “Hacemos todo lo posible, pero no nos está dando, sobre todo en este tipo de partidos”, lamentó. El míster se quejó de que el árbitro dejó de sancionar “un penalti muy claro”, en referencia al derribo de Hernando a Fran Carbià en los primeros compases del duelo.

“Sabíamos que jugábamos ante un rival que venía de encajar tres goles en Marbella iba a venir a La Línea a no equivocarse, a no cometer errores, a guardar bien su portería, a buscar situaciones de contraataque y a nosotros nos cuesta hacer gol, nos cuesta crear las oportunidades que nos gustaría hacer y las que tenemos no las aprovechamos”, analizó el preparador de los albinegros, crítico esta vez con su propio equipo.

“Yo creo que tuvimos suficientes oportunidades como para hacer algún gol y sobre todo para hacer más ocasiones por el dominio que llegamos a tener, sobre todo en la primera parte, porque en la segunda parte decaímos y solo en la recta final apretamos”, reflexionó. “Hicimos un partido muy serio a nivel defensivo, permitimos muy poco al rival en ataque y de hecho Etta, que es el máximo goleador del grupo y que suele tener varias ocasiones por partido no tuvo ninguna”.

“Hicimos muchas cosas bien, pero las que nos faltan por hacer son las que te permiten ganar partidos. Una pena”, dijo Mere en su comparecencia ante los medios. “Ha sido un partido complicado, a estas alturas nadie regala nada y la prueba es que en las dos últimas jornadas proliferan los empates”.

“No nos podemos conformar, porque nuestros dos últimos partidos en casa ante rivales de la parte baja y no hemos sido capaces de sacar ni uno”, recordó. “Está en nuestro debe y tenemos que mejorar eso, por mucho que llevemos cuatro partidos sin perder”.

“Yo sé que a la gente le cuesta entenderlo, pero nos encontramos contra un Mirandilla muy fuerte físicamente, con jugadores que son buenos en los duelos, en las segunda jugadas, que corren muy bien los contraataques y si no permitimos más fue porque a nivel defensivo estuvimos a buen nivel”, insistió.

“A mí me gustaría decir otra cosa, pero nos está costando ante rivales que no están en la parte alta, ante los que tenemos que llevar la iniciativa, ante los que tenemos que hacer más ocasiones de gol...”, reflexionó en voz alta. “Estamos compitiendo en general bien contra los equipos fuertes de la categoría, porque ante ellos somos capaces de crear más ocasiones y sobre todo más claras”.

“Yo no le puedo decir a los futbolistas que no lo intentasen, aunque en la primera media hora de la segunda parte estuvimos a un nivel inferior al del resto del partido”, sostuvo.

Mere, reacio siempre a hablar de los árbitros, recalcó que el de este encuentro “dejó de pitar uno muy claro” y que la semana anterior en Estepona el trencilla invalidó “un gol que es legal”.

“No estoy diciendo que estemos en esta situación por los árbitros, sino por la suma de todo”, aclaró. “Pitu tuvo una ocasión muy clara y es que nos falta un poco más de destreza, capacidad para hacer goles y nuestro control no se traduce en ocasiones”, lamentó.