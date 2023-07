Miguel Vega-Mere: reencuentro en la Balona

Miguel Vega hace tiempo que se convirtió en un balono más. Diríase sin caer en la exageración que casi un linense más. El preparador de porteros llegó en 2020 para relevar a Ezequiel Gómez (hoy en la AD Ceuta FC) y además de haberse enamorado de la ciudad ha visto como su trabajo es reconocido dentro del club. Los resultados están ahí. Bajo su mando han salido fortalecidos Nacho Miras y Alberto Varo. Es cierto que la materia prima es importante, pero también quien sabe exprimirla para que dé su mejor rendimiento. Cualquiera de sus renovaciones había resultado sencilla, pero la de este verano, aún más. Vega no solo es amigo personal del primer entrenador de la Real Balompédica Linense, Baldomero Hermoso Mere, con el que coincidió durante una larga etapa en diferentes escalafones del Cádiz, sino un admirador de su trabajo.

“Hace cuatro días lo estaba recogiendo en El Puerto para irnos a entrenar y ahora es mi jefe”, bromea fuera de micrófono Vega, de quien pocos saben el importante papel que juega de puertas para adentro y que además participó del ascenso a Primera Federación de la mano de otro cadista reconocido, Antonio Calderón.

“Estoy muy contento, de verdad”, explica. “El último mes largo ha sido muy duro, por la decepción tan grande que supuso el descenso, pero hay que asumir que estas cosas pasan en el deporte, que a veces no se consiguen los objetivos".

"Lo cierto que después de asimilarlo no solo tengo las ilusiones renovadas, sino que estoy muy contento por el cariz que está tomando el club, porque me siento reflejado en la forma de trabajar”, amplía.

“No puedo mentir, para mí supone un estímulo, una tranquilidad que hayan firmado a Mere porque le conozco y sé de su forma de trabajar y de todo lo bueno que eso significa”, desliza. “Si soy sincero, no creía que pudiese venir, por el currículum que acumula, pero el fútbol es así y con el máximo respeto a todo el mundo, no se me ocurre un entrenador mejor”.

“Como todo el mundo tengo mis ilusiones en el apartado profesional y claro que me ilusiona la posibilidad de estar un día en la élite, pero es que yo soy el hombre más feliz del mundo en La Línea y eso tira mucho”, recalca.

“Estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me ha dado, pero es que estoy enamorado de la ciudad, de la idiosincrasia de su gente”, continúa

Preguntado por su responsabilidad en el alto rendimiento que han ofrecido los cancerberos albinegros en los últimos cursos, responde: “A ver, es mi trabajo, me gusta mucho y creo que lo hago bien. Lo llevo haciendo toda la vida y creo que no se me da mal. Aunque antes ya me había formado, la Balompédica me dio la oportunidad de dedicarme profesionalmente a esto y al final tengo que asumir que también he tenido algo de suerte”.

“Yo creo que aporto mucho, porque soy muy exigente, por mi forma de trabajar, mi experiencia, mi formación, mi forma de ver el juego... pero sin base no se puede hacer nada”, asume. “El primer año tuve la fortuna de contar con Nacho Miras, que era un diamante en bruto con mucho potencial y esta última campaña tuve la fortuna de tener dos porteros [en referencia a Alberto Varo y Ángel de la Calzada] súper hechos, súper profesionales, de un nivel máximo”.

“Al final uno puede poner su granito de arena, pero si hay rendimiento es un conjunto, es el jugador el que sale al campo y el que tiene las cualidades, las condiciones y las ganas de hacerlo bien”, insiste.

Vega avala a De la Calzada, que a la espera de que el club anuncie a su compañero de línea, se presenta como el primer espada de la portería albinegra el próximo curso: “Mi confianza en él es ciega. Cien por cien. Desde mi punto de vista la temporada pasada dio un nivel elevadísimo cuando tuvo que jugar y quedarse con la jugada desgraciada ante el Castilla... yo creo que eso no es un error del puesto, sino humano, de percepción, que te pasa dos veces en tu carrera y que a él le penalizó demasiado”.

“Con él, la portería está segura. Me atrevería a decir, a la espera de saber si juega, que si lo hace será uno de los mejores porteros, e incluso el mejor, de la categoría”, reivindica.