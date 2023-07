La Balona presenta a Mere como "el mejor entrenador posible" para su proyecto

La Real Balompédica Linense 2023-24 desprende ilusión y optimismo por los cuatro costados. El club establece récords de venta de abonos en los primeros días de la campaña y más de un centenar de personas desafió este martes las tórridas temperaturas para arropar a Baldomero Hermoso Mere en su presentación oficial como preparador del equipo de La Línea para su primera andadura en Segunda Federación. Un acto en el que también compareció por primera vez en público el director deportivo, Alberto Achirica. El propietario del club, Andrés Roldán, subrayó que Mere es “el mejor entrenador” que podría haber encontrado su proyecto. Lo cierto es que el portuense ha canalizado el resurgimiento de una hinchada que parece haber olvidado ya el descenso de categoría. “Le estoy muy agradecido por haber aceptado nuestra oferta, yo estoy muy ilusionado. Es un honor tener a un hombre de éxito”, recalcó Roldán.

Hacía años que la presentación de un entrenador (y de un futbolista) no despertaba tanto interés en el entorno de la Balona. Tanto que el técnico incluso tuvo que firmar algún autógrafo (eso sí, en una camiseta del Alcorcón) tras su comparecencia en la Peña Balona. A esa ilusión/optimismo que se palpa en el ambiente hay que sumar un mensaje muy importante que emana del acto: es necesario tener paciencia en lo que a la composición de la nueva plantilla se refiere.

La afición quiere nombres, pero el mercado de fichajes está muy parado, hay futbolistas a los que se ha dirigido la Balona que no descartan venir a La Línea, pero que aún confían en encontrar plaza en Primera Federación y el club (como tantos de su categoría) está en un compás de espera. De momento pertenecen al plantel Ángel de la Calzada, Papa Cámara, Álex Guti, Joao Pedro, Alu Koroma, Alhassan Koroma, Manu Toledano y Damian Gojkov. De este último, que acabó la temporada cedido en el Juventud de Torremolinos, se olvidó Achirica de manera accidental al repasar los contratos en vigor.

Mere deja claro que no estarán todos (“ni tampoco sería bueno”) cuando el próximo día 24 arranque la pretemporada, a la que se sumará un número aún por determinar de jugadores de la cantera. Uno de los mensajes más signficativos que dejó el técnico es que recuerda que los mayores éxitos de los albinegros llegaron con futbolistas de la casa, muchos de los cuales citó. “Mi pensamiento está vinculado a eso. Hay que tener claro que no se pueden inventar los jugadores, pero se puede trabajar a corto, medio y largo plazo. Nosotros le vamos a brindar la oportunidad de entrenar, pero luego hay que ganárselo. Al césped saltarán los que más cerca nos puedan llevar de la victoria”.

El portuense, que subrayó el papel determinante que tuvo Mario Galán en su contratación, también hizo numerosos guiños a la afición, de la que dijo tener una excelente imagen desde sus visitas como jugador y entrenador. “Una de las razones principales por las que estoy sentado aquí es esto que estoy viendo, gente ilusionada e implicada en el club de su ciudad. Lo que estáis haciendo aquí no es normal. Yo he tenido la suerte de entrenar en el fútbol profesional y no se ha dado esta situación”, recaclcó en referencia al numeroso público presente.

“Tenemos que trasladar al equipo el sello que tiene la ciudad. Yo quiero estar aquí, formar parte de esto. Vamos a trabajar para haceros felices ). Sabemos que eso supone una exigencia grande, que nos ponemos nosotros, pero que al mismo tiempo vamos a afrontar con una sonrisa, porque es una fortuna estar aquí”.

“Afrontaremos cada partido con humildad, pero también con determinación. Da igual que seamos locales o visitantes, que el campo sea de césped natural o artificial, siempre saldremos pensando en ganar”, garantizó.

Alberto Achirica

Alberto Achirica, por su parte, comenzó con un bonito detalle, ya que arrancó su intervención deseándole “la mejor suerte del mundo” a su predecesor en el cargo, Ismael Flores (Ismael Chico). “Este puesto engloba muchas situaciones difíciles, pero ha hecho un gran trabajo y se merece lo mejor”, recalcó.

El director deportivo deslizó que el club contará con un presupuesto “suficiente” para afrontar el objetivo del ascenso (que no quiso cuantificar) “pero no será el mejor de la categoría”, explicó la necesidad de moverse con astucia y “paciencia” (un término que repitió en varias ocasiones) en el mercado para no pagar de más. Los esperados nombres de incorporaciones (y no hay que descartar que de alguna renovación) se conocerán “lo antes posible”.

El acto, conducido por el directivo Juan Andrés Sarrias, acabó con un aplaudo sugerido por éste de los presentes a tres de los aficionados más añejos de la entidad: Antonio Carnero y los hermanos Antonio y Eduardo Fernández Ledesma, los protagonistas del vídeo que ha servido de base a la campaña de captación de abonados.