El director general de la Real Balompédica Linense, Mario Galán, ha salido al paso este sábado de las declaraciones del exguardameta albinegro Javi Montoya, que a su llegada a Mérida y en declaraciones a Canal Extremadura de las que se hizo eco Europa Sur aseguró que nunca declinó la oferta de renovación de la entidad de La Línea, sino que dejó la respuesta “en el aire”. Galán, que en su día fue el encargado de transmitirle el ofrecimiento del club al portero riojano ironiza con que este debe “haber sufrido un lapsus” y agrega: “Javi [Montoya] no puede decirme a mí mirándome a la cara que no rechazó la oferta, porque sabe que eso es mentira”.

“Conociendo a Javi Montoya me sorprende negativamente que diga eso”, recalca. “Estoy convencido de que no es capaz de decirme a mí a la cara que él no rechazó la oferta. Ni entiendo que se quiera justificar ni creo que sea oportuno, la vida, el fútbol dan muchas vueltas y nadie sabe si un día podría volverse a ver en la puerta de la Balona”

“Tampoco consigo entender cómo asegura que no le dio el OK al comunicado que hizo la Balona para hacer público su marcha cuando eso sucedió el quince de mayo y han pasado nada menos que tres meses”, recuerda. “Digo yo que si no hubiese estado de acuerdo ha tenido tiempo y vías suficientes para darlo a conocer en tantos días”.

“La verdad es que no esperábamos esta actitud de él y la prueba es que ha sorprendido no solo al club, sino también a los aficionados”, explica el mandatario balono. “Particularmente a mí me ha decepcionado, aunque casi prefiero pensar que ha tenido un lapsus… porque no tiene otra explicación”.

“Digo lo del lapsus porque no es el único”, recalca Mario Galán. “En esas declaraciones dice que está muy contento de fichar en un club histórico… hombre viene de la Balona que tiene más de un siglo de historia y llega a otro que, con el mayor de los respetos, tiene siete años de vida, porque el Mérida actual fue fundado en 2013”.

“No cabe siquiera la posibilidad de que hubiese un malentendido entre la Balona y él en aquella conversación”, garantiza el director general. “Se le dejó clarísima cuál era la oferta y con la misma rotundidad él la declinó con el argumento de que ya tiene una edad, que debe pensar en su futuro y que su objetivo era superior categoría o tener un contrato mucho más alto del que le podía ofrecer”.

“Igual como al final lo que ha conseguido es un contrato más o menos del nivel que nosotros le habíamos hecho llegar, algo de lo que por supuesto no me alegro, se siente algo frustrado y habla así”, desliza. “A mí Javi me parece un buen chaval, hemos tenido una buena relación durante el tiempo que ha estado en la Balona y ahora me decepciona, me he llevado un palo tremendo”.

"En ningún momento se planteó seguir en la Balona"

“Montoya no puede decir que lo dejó en el aire porque en ningún momento se planteó seguir en la Balona”, garantiza Mario Galán. “No dejó ni un resquicio para poder plantear una contraoferta, sencillamente lo descartó”.

“Hay una cosa que es evidente, si hubiese sido así, ¿por qué no se puso después en contacto con el club para aclararlo? Desde que él se marchó hasta que anunciamos el fichaje de Ashley Williams pasaron casi tres meses. Si realmente estaba en el aire ¿por qué no llamó a Ismael Chico [director deportivo] o a mí para preguntar qué solución le dábamos al asunto”, se pregunta Mario Galán.

El directivo balono también expresa su malestar por la referencia de Javi Montoya a que en ese momento estaba más implicado en resolver cuestiones referidas al ERTE al que estaba sometido la plantilla que a resolver su propio futuro. “No había nada que solucionar a esas alturas y los capitanes [en referencia a Sergio Rodríguez y José Manuel Carrasco] están de testigos. Él estaba centrado en sus asuntos, que me parece legítimo, pero no en nada del grupo”.

“Después de tres años aquí, cobrando puntualmente, con el trato que le ha dado la afición, debería haberse ahorrado esto y tener otra salida para con la entidad, los compañeros y con algunos miembros del club, pero bueno no deja de ser una opinión personal”, concluye. “A veces hay que valorar mucho el trato personal que se ha recibido”.