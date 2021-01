La Real Balompédica Linense ha informado este jueves que los test serológicos a los que se han sometido a primera hora de la tarde jugadores, técnicos y auxiliares de la primera plantilla han dado negativos en todos los casos y que, por lo tanto, el encuentro de la décima jornada de liga en el grupo IV-A de la Segunda B que debe enfrentarle al Marino se llevará a efecto. Dicho partido arrancará el sábado a las 15:45.

Habemos partido. Después de una larga agonía, la Balona ha confirmado esta tarde que todos sus jugadores han dado negativo por coronavirus. Aunque alguno de los tres afectados de la pasada semana presenta aún las secuelas que deja la enfermedad y por lo tanto es muy complicado que tome parte en el encuentro, la Federación autoriza al equipo de La Línea a disputar el choque con el CD Marino, porque cuenta con futbolistas suficientes. Algo menos de una veintena.

Los albinegros podrán suplir las bajas no solo con los dos fichajes que han podido cerrar en lo que va del mercado de invierno, el defensa Víctor Mena (UD Melilla) y el banda Nacho Huertas (Villarrobledo), sino también con el hispano-colombiano José Ramón Masllorens (una de las sorpresas agradables de la pretemporada) y con Momodou Cham (internacional con Gambia en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23).

Uno y otro llegaron en pretemporada, pero por problemas burocráticos no pudieron ser inscritos –en ambos casos en el filial, ya que ambos tienen menos de 23 años- hasta una vez estuvo cerrada la primera ventana de fichajes, por lo que no podían competir en Segunda B hasta que arrancase el mes de enero. Eso sí, ambos, como sucede con el meta italiano Damir Ruznic, se entrenan desde su desembarco a las órdenes de Antonio Calderón con la primera plantilla.

Con todo, la mejor noticia para los albinegros de cara a este encuentro es que vuelve a estar a disposición del entrenador el mediocentro Paco Candela, que ha realizado un esfuerzo sobrehumano y ha conseguido acortar los plazos de su recuperación tras ser intervenido de una rotura meniscal en la rodilla de su pierna derecha. Pasó por el quirófano el 26 de noviembre y entonces los pronósticos más optimistas hablaban de dos meses en el dique seco.

El partido, como Europa Sur desveló a primera hora de la tarde, se jugará el sábado a las 15:45. La Balona atiende una petición del conjunto tinerfeño, pero se ve obligado a adelantar el horario al carecer el estadio de iluminación artificial.

El duelo se tendrá que jugar sin espectadores y la ciudad se encuentra en un confinamiento tácito al estar incluida en el nivel 4-II de riesgo para evitar la expansión de la Covid-19, por lo que la Balompédica entiende que el horario del encuentro no produce un daño directo ni a sus abonados ni a sus seguidores, que en otro caso podrían haberse sentido perjudicados. El desarrollo del choque se podrá seguir a través de Footters