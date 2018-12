Roger: "Tuvimos el partido donde quisimos pero nos faltó veteranía"

El técnico de la Real Balompédica, Jordi Roger, valoró el punto conseguido en el empate ante el Don Benito como “un partido muy raro y descontrolado”. "Nosotros siempre nos basamos en el orden y en esta ocasión no lo ejercimos. Fue un partido de idas y venidas, sobre todo, en los primeros veinte minutos, en el que no supimos hacernos con el dominio del balón. Tuvimos el encuentro donde queríamos dos veces, pero no demostramos veteranía. No supimos ni parar ni cerrar el partido”.

“Estamos en zona de playoff por méritos propios”, argumentó. “Sólo hemos perdido una vez en toda la temporada. Creo que nos merecemos unas buenas vacaciones para cargar pilas para volver con más ganas. Todavía nos queda mucha tela por cortar. Estamos en un puesto que todos firmaríamos en verano”, dijo.

“Tenemos un punto más y quiero felicitar a mis jugadores por la gran liga que estamos haciendo. Los puntos cuestan mucho, por eso le doy más mérito aún a lo que hemos hecho hasta ahora”.

Sobre la acción del penalti cometido por Carrasco dijo: “Si el árbitro lo pita es que fue penalti. No he podido hablar de eso con Carrasco todavía”, aseguró. “Esa acción supuso el 1-1, aunque luego volvimos a reponernos muy pronto”.

“El Don Benito era el que me esperaba. Un equipo que compite muy bien, pero al que los pequeños detalles le habían pesado esta temporada. Esta liga es tan igualada que esos detalles te condicionan mucho. A nosotros también nos ha pasado. Nos igualaron con el penalti y nos volvieron a empatar en una jugada que habíamos trabajado mucho durante la semana”.