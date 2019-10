El técnico del Recreativo Granada, David Tenorio, consideró que el empate con el que finalizó el partido en el Municipal de La Línea (1-1) fue "justo". Añadió que ni su equipo ni la Balona fueron fieles a lo que se ha visto de ellos hasta ahora en la Liga: "Yendo por delante ha sido una pena que nos hayan hecho un gol en una falta lanzada desde el medio campo. Pero bueno, el encuentro ha sido muy disputado e igualado, típico de Segunda B".

El preparador del segundo equipo granadino manifestó que no está disgustado con el juego de los suyos, pero admitió que su situación clasificatoria es mala: "Somos un equipo filial al que le cuesta competir y hay momentos puntuales en los que sufrimos errores de desconexión que nos cuestan goles, ocasiones perdidas, transiciones que no finalizamos..."

"Nos sigue faltando todo eso. Hemos perdido varias veces en el minuto 93 y cuesta decirlo, pero es la pura realidad. Somos el equipo más joven de la categoría. A nosotros nos marca el camino el primer equipo, que es luchador, bregador y no da un balón por perdido. Mejor espejo que ese en el que mirarse, imposible", agregó

Tenorio rechazó pronunciarse sobre el gol no concedido a los suyos: "Yo no lo he visto, al linier le pilla en la banda contraria. Una pena. En Córdoba nos anularon un gol legal, pero no es bueno recordar. Es una situación complicada y es normal que si no lo tienen claro no lo concedan. Con el gol anulado a la Balona me ha pasado igual, que no tengo elementos para pronunciarme".

"Somos un equipo de parte baja y a pelear, no queda otra", finalizó el técnico granadinista.