Romerito: "El equipo lo da todo y conseguimos ganar aunque toca ser más contundente en las áreas"

El técnico de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo en el triunfo ante el conjunto de Cornellá, en el Municipal de La Línea, aunque cree que debe mejorar en la ofensiva en una categoría donde "toca sufrir".

"Creo que hicimos la mejor primera parte de la temporada, donde tendríamos que haber ido al descanso con algún gol más. Creamos bastantes ocasiones de gol antes de ir al descanso pero estamos acostumbrados a sufrir", comenzó el técnico.

Para Romerito, la segunda parte "nos costó mucho" más porque la Balona imprimió "un ritmo mucho más alto". "Si hacemos eso mismo en las primeras partes, ganaremos muchos más partidos. Estamos contentos aunque los jugadores sufrieron, se tienen que acostumbrar a sufrir", recalcó.

"Hicimos una primera parte donde no dejamos hacer al Cornellá, donde deberíamos haber sentenciado. En la segunda parte sufrimos un poco más, sin ser excesivo. Pozo nos hacía desmarcar algunas zonas, por eso decidimos jugar con tres centrales. El equipo merecía ganar, porque trabaja, corre y lo da todo en una categoría muy difícil", comentó Romerito.

"Mantener un ritmo alto como en la primera parte cuesta. Antonio llegaba de una lesión, Fito entró por primera vez y además hacía calor. Yo tenía calor en el banquillo, imaginen allí dentro", reflexionó, en relación al terreno de juego y la jornada matinal.

"El primer gol que metimos, por lo visto no era fuera de juego, luego el penalty lo erramos... El equipo lo da todo y conseguimos ganar, que es lo importante, aunque toca ser un poco más contundente en las áreas", enfatizó.

"Nos tenemos que acostumbrar a sufrir porque habrá muchos partidos así", comentó nuevamente como balance general del encuentro. Para Romerito, la Balona debe mejorar su contundencia en su área ofensiva. "La primera parte generó muchas más ocasiones para ir más cómodos, pero finalmente ganamos y tenemos que ver eso", comentó el técnico de casa.

Sobre Leandro, Romerito subrayó tener "muchas esperanzas en él" por su capacidad de aportar algo "diferente" al equipo. "Es un futbolista que necesitaba tiempo porque vino sin hacer pretemporada. La gente tenía impaciencia hacia él, pero debía tener minutos igual que ahora debemos enganchar a Borja, que es un buen central", reflexionó el entrenador de la Balona. "Quiero once Antonios, once Leandros, once Borjas... El equipo que tenemos", apostilló.

En cuanto a la clasificación, Romerito apeló a la paciencia. "Vendrán partidos que perderemos. Debemos tener el objetivo de la permanencia muy claro, siendo conscientes de que es complicado porque los equipos son correosos en una categoría donde nadie regala nada aunque lo lograremos porque somos ambiciosos", aseguró.