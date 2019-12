La Real Balompédica Linense se somete este domingo (12:30, en directo por Footters) al juicio de su afición. Los albinegros, con la credibilidad muy dañada tras su derrota en el Clásico comarcal de Segunda B a manos del Algeciras, se ven obligados a hacerlo ante el rival con más pedigrí del grupo IV, un Córdoba Club de Fútbol que además llega en su mejor momento deportivo del curso y después de sanear su maltrecha economía. Los de casa afrontan la contienda con nada menos que seis bajas, lo que les lleva a adelantar el regreso de Koroma, siquiera sea para el banquillo. Bakr apunta a la sorpresa en el once inicial.

La Balona deja atrás una semana complicadísima. La derrota en Algeciras –y sobre todo la forma en que se produjo- abrió una profundísima sima entre la caseta y la afición. La misma a la que ahora, desde diferentes foros, se implora que vuelva a hacer gala de su legendaria generosidad y arrope a los suyos en un duelo al que el vestuario se ha propuesto colgar el cartel de punto de inflexión. El propio presidente, Raffaele Pandalone, dio el jueves un toque de atención a los suyos, que quiso disfrazar con una arenga para pedirles calma.

No hay que olvidar que los albinegros, bien es cierto que condicionados por una plaga de lesiones sin precedentes, solo han ganado dos de sus últimos doce compromisos y necesitan dar un golpe de timón para que su clasificación no empiece a resultar preocupante. No se antoja el partido más fácil y por eso los de dentro no han cesado de reclamar la ayuda de una afición a la que comprenden muy enfadada.

Resulta significativo que la semana en la que llega uno de los rivales con más cartel de toda la categoría apenas haya habido tiempo de hablar del contrincante.

Un rival de enjundia que, sin embargo, solo ha sido capaz de vencer en una de las nueve ocasiones en las que acudió bien al añorado San Bernardo bien al Municipal para jugar liga regular, fases de ascenso o Copa del Rey.

El partido se disputa a las 12:30 y no a las 12:00 como es habitual en el periodo invernal para permitir el acceso de los aficionados al estadio una vez finalice la Carrera Popular Inmaculada Alcaldesa Perpetua, que se desarrolla, en parte, por la Ciudad Deportiva.

La Balompédica afronta otra semana más el encuentro con media docena de bajas, lo que ha llevado al preparador a forzar la vuelta del sierraleonés Alhassan Koroma, previsto para enero, a mediados de diciembre. El africano ha puesto todo de su parte para recortar los plazos establecidos inicialmente por los médicos.

Además de Koroma regresan a la convocatoria el malagueño José Manuel Carrasco, una vez cumplida su sanción, y el barreño Jesús Fosela, que por fin ha conseguido recuperarse de sus dolencias musculares.

Se pierden el encuentro Luis Alcalde –que ya trota con cierta normalidad-, Igor Martínez y Javi Forján por lesión, a quienes se unen Álvaro Vega, Dopi y el canterano Nacho Holgado, por sanción.

Con estas limitaciones, que ya empiezan a antojarse eternas, el entrenador tampoco tiene muchas opciones de realizar variantes, pero parece que va a mover el once más de lo que le marcan las obligaciones. Carrasco relevará a Álvaro Vega en el eje de la retaguardia y Pito Camacho a Dopi como referente ofensivo. Manu Molina volverá a conformar el pivote junto a Bandaogo, en detrimento de Albisua, y ojo que en la media punta pueden desenvolverse bien Tito Malagón bien Bakr, que no solo ha dejado algunas pinceladas en los dos últimos encuentros, sino que está teniendo una conducta sobresaliente en los entrenamientos.