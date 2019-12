El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, mantuvo este jueves una reunión en vestuarios con los jugadores -solo jugadores- de la primera plantilla del equipo albinegro, a quienes, según explicó él mismo, pidió tranquilidad y esfuerzo para recuperar la confianza de la afición, muy dañada tras la derrota del pasado domingo en el Clásico comarcal de la Segunda división B que le enfrentó al Algeciras en el Nuevo Mirador.

Pandalone, que fue el único que ejerció de portavoz para explicar el contenido de la conversación con sus futbolistas, dijo: “No se trata de ninguna bronca ni nada de eso, no tendría sentido. Solo les he dicho que es el momento de mantener la cabeza fría, estar más juntos que nunca y hacer el mayor esfuerzo posible para ganar al Córdoba, porque nuestra gente se merece una alegría”.

Por su parte el entrenador, Jordi Roger, que compareció en rueda de prensa, reiteró el mensaje de disculpas a la afición que ya hizo escuchar el pasado domingo tras el encuentro en Algeciras.

“Sé lo que duele perder el Clásico, somos conscientes de que no estuvimos a la altura”, dijo. “El público se puede expresar como quiera y todo lo que haga la afición me parecerá bien, pero lo mejor en este caso es que nos ayude en todo lo posible, porque tenemos enfrente un Miura, como es el Córdoba, y tenemos que hacer valer el factor campo”.

“Entiendo el cabreo de la gente, pero la mejor manera para que salgamos de esto es todos juntos y para eso necesitamos su apoyo”, recalcó.

Tras el entrenamiento matinal, en el que tomó parte Koroma, y dado que tiene seis bajas garantizadas para el duelo del próximo domingo (12:30) con el Córdoba, el preparador no se atrevió a descartar la presencia del africano, al menos, en el banquillo.