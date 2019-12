El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, fue rotundo al confesar que se iba “muy triste” del Nuevo Mirador tras consumarse la derrota de su equipo. “Sabíamos lo que nos jugamos y después de quince minutos apagamos la luz y el Algeciras mereció la victoria que consiguió. El rival se nos vino encima, tuvo más intensidad, más agresividad... y ya está”, analizó.

“Nos vamos con una derrota y no queda otra que mirar adelante y analizar en qué nos equivocamos. Me hubiese gustado al menos no perder mi primer Clásico, pero hay que tener la cabeza fría y pensar en el futuro”, recalcó el presidente, que no podía ocultar que estaba muy contrariado, algo que también era muy palpable en el delegado, Carlos Guerra, y el director deportivo, Ismael Chico, que se encontraban en el hall del estadio.

“Ahora es muy fácil hablar, pero después de quince minutos... nos ganaron en segundas jugadas, en intensidad en el medio campo y al final el partido lo han ganado ahí”, reflexionó el empresario italiano.

“Además el partido nos deja más daños, porque tenemos sanciones y ya con los lesionados que tenemos... pero bueno, es un derbi y la tensión existe”, abundó Pandalone.

“He preferido no bajar al vestuario porque estoy muy jodido, hay que pedir disculpas a los aficionados”, dijo. “Un partido siempre se puede perder, pero no como lo hicimos en Algeciras, donde solo jugamos quince minutos. Esto es lo jode”

“El ambiente ha sido extraordinario, da gusto ver un partido así, con las dos aficiones entregadas”, concluyó.