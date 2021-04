El Córdoba CF ha comunicado este sábado la existencia de un positivo por coronavirus en su plantilla, correspondiente a un jugador de la primera plantilla. Los blanquiverdes han repetido a lo largo de la mañana los test al resto de sus compañeros, sin que se haya detectado un solo positivo más, por lo que, en principio, el encuentro de la segunda jornada de la fase de ascenso a Liga Pro que el conjunto califal disputa este domingo (17:00, en directo por Footters) con la Real Balompédica Linense no corre peligro de ser aplazado.

La entidad cordobesista ha detallado que el jugador dio negativo en la prueba de antígenos que pasó durante la semana rutinariamente junto al resto de sus compañeros, pero la persistencia de leves síntomas llevaron a los médicos a repetir el control, obteniendo entonces un resultado positivo.

Aunque el club, de acuerdo al protocolo, no ha desvelado la identidad del jugador enfermo, sí que ha trascendido que el cántabro Mario Ortiz no se ha ejercitado este sábado y no ha comparecido en la Ciudad Deportiva.

Después de ese sobresalto, el club ha repetido este mismo sábado todas los test a la plantilla, sin detectar más casos de contagio. Por tanto, el Córdoba ha dado traslado a las autoridades federativas y sanitarias de este positivo por covid-19, que en principio no supondría el aplazamiento del partido ante la Balona de este domingo.

El club ha deseado una pronta recuperación a su jugador, que está pasando la enfermedad sin síntomas graves y aislado en casa, a la espera de finalizar su cuarentena obligatoria para retomar los entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Este caso de coronavirus es el primero que detecta el Córdoba en la primera plantilla en toda la temporada.