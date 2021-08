Abróchense los cinturones

Llegó el día. Un año largo de angustias, de esperas, pero al fin la Real Balompédica Linense debutará este domingo (17:30, en directo por Footters) en la tan ansiada Primera RFEF, la nueva tercera categoría del escalafón nacional. Lo hará en La Línea, ante un rival de postín como lo es el filial del Real Madrid, dirigido por una auténtica leyenda viva del fútbol como es Raúl González Blanco. Los de casa afrontan la contienda sin Borja López ni Fito Miranda y rodeados de una ilusión que se contagia.

Once caras nuevas y una pretemporada en la que sumó dos triunfos (ante rivales de Segunda RFEF), un empate con el Atlético Baleares y tres derrotas frente a enemigos de superior categoría sirven a la Balompédica de carta de presentación de un partido preñado de atractivos que supone el pistoletazo de salida a una campaña que es una auténtica incógnita, pero en el que los de La Línea parten con el objetivo inicial de no estar al final por debajo de la decimoquinta plaza.

El debut en Primera RFEF está rodeado de una expectación que no se recuerda en La Línea desde bastante antes de que arrancase la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Tanto es así que en los últimos días se han podido ver colas de aficionados -algunos, todo hay que decirlo, atraídos por el conjunto visitante- que esperaban para adquirir sus entradas. Como quiera que las limitaciones por cuestiones sanitarias dejan el aforo reducido al 40%, son tan pocas las localidades que quedan a la venta que no es nada descartable que durante la jornada del domingo la directiva local se vea obligada a colgar el tan ansiado cartel de no hay billetes.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Aly Coulibaly, Masllorens; Antoñito, Dorrio, Koroma e Iván Martín (Gerard Oliva). Real Madrid Castilla: Luis López, Sergio Santos, Carrillo, Gila, Pablo Ramón, Peter; Dotor, Morante; Sergio Arribas, Latasa y Óscar Aranda Árbitro: Antonio Alberola Rojas (Castilla La Mancha). Ha arbitrado a la Balona en dos ocasiones, en las que sumó un empate en Badajoz y un triunfo en casa sobre el Recreativo de Granada. Hora: 17:30 (en directo por Footters). Primera jornada del grupo II de la Primera RFEF. Estadio: Municipal de La Línea, con aforo reducido al 40% Antecedentes: El filial del Real Madrid (entonces como Plus Ultra) ha visitado a la Balompédica en cinco ocasiones, cuatro en Liga y una, en la Copa Generalísimo. El balance es de cuatro triunfos locales y un empate.

En el apartado deportivo, como va a ser norma en los encuentros en los que el equipo albinegro ejerza de local, no facilitará convocatoria como tal. Tras el entrenamiento de este sábado el técnico citó en la caseta hora y media antes del horario previsto para el arranque del choque a todos sus pupilos, entre los que se encuentran los jugadores del filial que están en dinámica del primer equipo (Djandi, Cham, Alusine Koroma y Andrés García), pero no Luis Alcalde, que a última hora del viernes cerró su marcha a la AD Ceuta FC de la Segunda RFEF.

Los dos únicos que, por lesión, están descartados de antemano en la escuadra de casa son el defensa Borja López y el atacante Fito Miranda. Dada las estrecheces de efectivos en el centro de la retaguardia no sería tampoco una sorpresa mayúscula que el guineano Jorge Djandi acabase ocupando plaza en el banquillo. No parece optar a la titularidad, tras un verano bastante accidentado, el lateral derecho Óscar Arroyo, que en su día fue canterano del conjunto blanco.

Mucho más diseñado parece estar en once inicial. El preparador ya advirtió hace una semana que la alineación del encuentro con el Córdoba del XXXIII Trofeo Ciudad de La Línea sería muy similar a la del debut liguero.

De manera que, salvo error u omisión, comenzarán la temporada Nacho Miras en el marco: el canterano Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz y Víctor Mena en la retaguadia; Aly Coulibaly y José Ramón Masllorens formarán el doble pivote con Antoñito por delante y Alhassan Koroma y Josué Dorrio en los costados. Lo más probable es que Iván Martín sea el referente en ataque, pero como ha estado entre algodones durante la semana, aunque parece totalmente recuperado de las molestias que le obligaron a dejar el campo en el trofeo, siempre existe la posibilidad de que comience el duelo Gerard Oliva.

Romerito, que está convencido de que su equipo ha acabado la pretemporada en buen momento, se muestra optimista en las horas previas al choque: “Esperamos empezar bien, va a ser una categoría difícil con grandes rivales, pero hay que tener la ilusión de saber convertirnos en un equipo complicado y tener un carácter ganador".El preparador blanquinegro le pide a los suyos una intensidad que no se negocia como les advirtió desde el primer entrenamiento para medirse a un Real Madrid Castilla que, advierte “ha cambiado mucho”.

“Es un buen equipo, que tenemos estudiado y hemos trabajado para empezar con buen pie”, insiste el entrenador balono, que no cierra la puerta a una última incorporación antes de que se cierre el mercado de fichajes.