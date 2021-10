Buenaventura: "Si la Balona se comporta como es habitual en casa, nos lo pondrá muy difícil"

El Atlético Sanluqueño llega este domingo (12:00, en directo por Footters) con Pedro Buenaventura al frente. El trianero dirigió a la Balompédica hace ya la friolera de más de 20 años y en abril regresó a El Palmar después de su paso por la estructura técnica del Real Betis, precisamente como relevo del actual preparador albinegro, Antonio Ruiz Romerito, al que había entrenado dos veces a lo largo de su carrera. Encaramado junto a los de casa en la sexta plaza, el Sanluqueño es el segundo equipo menos batido del grupo II de Primera RFEF y el cuarto mejor viajero. Unos números que su técnico recalca que “no son una casualidad” al tiempo que subraya la solvencia en casa de la Balona.

Pedro Buenaventura dirigió a la Balompédica en la andadura 1999-2000. Después de aquello ya regresó al Municipal de la mano de Jerez Industrial, Betis Deportivo, Dos Hermanas y, en la primera jornada de la 2012-13, del propio Atlético Sanluqueño, así que el tiempo de la añoranza ya está bastante amortiguado. “Lo he dicho infinidad de veces, me sentí querido y muy a gusto con el personal cercano del club. Creo que la plantilla estaba identificada conmigo, que utileros, masajistas, médicos, delegado... también y había un ambiente de trabajo favorable, pero me quedó la espinita de no ser mejor reconocido deportivamente por el que mandaba en aquel momento, que fue el que decidió que yo no continuase”, en referencia al entonces presidente, Ángel Serrano.

“Tengo un buen recuerdo de la gente que trabajó conmigo y el resquemor por mi parte de no haber podido culminar el trabajo de otra forma”, puntualiza el entrenador, en declaraciones a Europa Sur.

Balona y Sanluqueño afrontan el partido empatados en la sexta posición, muy por encima de lo que señalaban las quinielas a comienzo de curso, pero el entrenador visitante huye de la autocomplacencia. “Precisamente cuando estás en esa zona tranquila, entre comillas eso de tranquila, es cuando todos queremos más”, reflexiona. “Eso forma parte del espíritu deportivo que estoy convencido de que tanto la Balona como nosotros vamos a tener, porque cuanto más tiempo estemos arriba mejor nivel competitivo estaremos demostrando y más satisfechos estaremos de nuestro rendimiento”.

“Los datos dicen que la Balona está siendo de los equipos más solventes como local y nosotros somos de los mejores visitantes del grupo y eso es un indicio más del equilibrio que puede haber en el partido”, reflexiona el preparador del Atleti. “Yo creo que la Balona, salvo el traspiés con el Algeciras, ha sacado adelante sus partidos en casa con solvencia, ha sabido manejar los momentos decisivos y ser resolutivo en ataque. Es un equipo serio en el trabajo defensivo, que le mete intensidad a su fútbol y si todo eso lo vuelven a hacer contra nosotros es evidente que no nos van a poner las cosas fáciles”.

Con respecto a los suyos, explica: “Sea quien sea el entrenador del Sanluqueño hay una característica que forma parte de la idiosincrasia de este club, que todo el mundo trabaja para mantener: la gente que juegue para el Atleti sabe que tiene que entregarse al cien por cien, que se le pueden perdonar otras cosas, pero el pundonor, la garra y la entrega no se negocian”.

“Además esta temporada, y cualquiera que nos haya visto jugar lo puede corroborar, tenemos jugadores con buen manejo de balón y que hay muchos momentos, tanto en casa como fuera, en los que a la intensidad le sumamos un fútbol sino brillante, al menos bueno para lo que es nuestra categoría”, puntualiza.

“Los puntos que tenemos como visitantes nadie nos los ha regalado, por mucho que en Castellón sumáramos un triunfo que no es habitual cuando el rival te ha sometido tanto tiempo y ha tenido tantas ocasiones”, defiende Buenventura. “Pero en el resto de los desplazamientos el equipo no solo ha dado una imagen defensiva, sino que ha brillado en otros aspectos. Estamos en la media de la categoría”.

Preguntado por una valoración de la Primera RFEF una vez ha transcurrido un cuarto de la competición, el míster del Sanluqueño responde: “Hay apartados como los terrenos de juego, los estadios, el ambiente futbolístico de algunas de las ciudades... que están muy por encima de la Segunda B. En eso sí que se ha producido un salto de calidad, aunque en el grupo IV también hubo muchos clubes importantes”.

“También observo que hay más profesionalidad, en la composición de los cuerpos técnicos, en que no hay jugadores que trabajan o estudian, todo el mundo entrena por las mañanas... todo eso se nota, porque los equipos están física y tácticamente más trabajados que lo que era la Segunda B”, profundiza. “Pero luego en el juego en sí yo creo que es muy parecido, no he visto un juego excesivamente diferente a lo que vivíamos en el grupo IV de la Segunda B”.