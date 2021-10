El Sanluqueño derrota al Castilla (3-1) y disipa dudas antes de venir a La Línea

El Atlético Sanluqueño, que el próximo domingo (12:00, en directo por Footters) visita el Municipal de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica, ha saldado con triunfo (3-1) su duelo con el Real Madrid Castilla en El Palmar. Con este resultado los verdiblancos se rehacen de dos jornadas sin vencer (empate en casa ante el Alcoyano y derrota la pasada semana en Sabadell por 1-0) y se colocan empatados a 15 puntos precisamente con la Balona en la sexta plaza del grupo II de la Primera RFEF. El conjunto que entrena el exbalono Pedro Buenaventura permanecía invicto como visitante hasta que dobló la rodilla en la Nova Creu Alta.

La web del propio Atlético Sanluqueño detalla así lo sucedido este domingo en El Palmar y el triunfo local ante un Castilla que, con cinco derrotas en otros tantos desplazamientos, se constituye en el peor viajero de la categoría.

El Atlético Sanluqueño sumó una histórica victoria en El Palmar ante el filial del Real Madrid, volvió a ganar y a dejar una muy buena sensación, necesaria tras una derrota. Gran partido del conjunto de Pedro Buenaventura, que en el día de hoy sí supo controlar un partido que se le empezó a poner de cara en los primeros minutos en El Palmar. Un Palmar que se vistió de gala y que tuvo recompensa.

El partido, al igual que el último en casa, no se le pudo poner mejor de cara al equipo verdiblanco, los de Pedro Buenaventura se veían en el minuto 10 de partido por delante gracias al tanto anotado por Edu Oriol, gol que llegó tras el penalti cometido sobre Pelón. Sin embargo, la alegría no quedaría ahí, Edu Oriol volvía a llevar la alegría a El Palmar tras poner el 2-0 cuatro minutos más tarde, el disparo del lateral catalán se coló entre los tres palos tras tocar en en un defensor merengue. Estallaba El Palmar, y no era para menos, su equipo respondió ante todo un Real Madrid Castilla, que nada pudo hacer ante la efectividad verdiblanca.

Un Real Madrid Castilla inoperativo en este comienzo de partido, un equipo que demostró tener una gran calidad a nivel individual pero que a nivel colectivo se mostró muy por debajo del nivel que se esperaba del filial madridista, que suma su quinta derrota lejos de Valdebebas.

Mientras tanto, el Atlético Sanluqueño comenzó a calmar el partido, sin tener demasiadas ocasiones a favor, pero sin tenerlas tampoco el equipo de Raúl González. Pero la calidad que atesora este filial madridista se vio en el minuto 45 de la primera mitad, gran jugada de Arribas que acabó siendo derribado dentro del área, señalando el colegiado del encuentro la pena máxima. Sería el propio Arribas el que se encargó de transformar el lanzamiento de penalti para recortar distancias en el marcador.

Buena primera mitad del Atlético Sanluqueño, pero ese gol del Real Madrid en el descuento puso la duda en la afición atletista, y más teniendo en cuenta el último partido en casa frente al Alcoyano, donde se desperdició un 2-0.

Pero esas dudas fueron disipadas en el segundo tiempo, donde a pesar del buen inicio del Real Madrid Castilla, el Atlético Sanluqueño volvió a poner tierra de por medio en el minuto 61 gracias a Armental, que batió al meta merengue con un gran disparo.

A partir de aquí, el partido no tendría mucha más historia, ya que el equipo de Pedro Buenaventura supo controlar el partido, a diferencia de aquel choque frente al Alcoyano, donde se escapó los tres puntos.

Sin embargo, el Atlético Sanluqueño podría haber ampliado el marcador en estos segundos 45 minutos, sobre todo a través de Dani Güiza, que tuvo dos claras ocasiones para haber puesto el cuarto en el luminoso de El Palmar. Un Dani Güiza que hizo historia en este duelo al cumplir 100 partidos vistiendo la camiseta de su Atlético Sanluqueño.