El extremo de origen finlandés Bakr Sadiq Abdellaoui se desvinculó de la Real Balompédica Linense días antes de que estallase la crisis del coronavirus que llevó primero a la suspensión de los entrenamientos y más tarde a la paralización de la competición en la Segunda división B, en la que milita el equipo de La Línea.

El club había mantenido en silencio la noticia hasta que en la tarde de este miércoles fue adelantada por Europa Sur a través de su edición digital. Poco después la directiva hizo pública una nota en la que daba por buena la versión de este periódico y adelantaba que el banda se marcha al Oustersunds FK de la Allsvenskan, la Primera división de fútbol de Suecia, con el que explica que existe “un acuerdo oficial”, pero sin precisar si se trata de un traspaso.

Bakr, que goza de la doble nacionalidad finlandesa y marroquí, se forjó en los escalafones inferiores de Getafe, Alcorcón y Leganés y llegó el pasado verano a la Balompédica de la mano del presidente, Raffaele Pandalone, procedente del Académico Viseva de la LigaPro, la segunda categoría de Portugal.

El extremo apenas había participado en once encuentros de Liga, hasta acumular 346 minutos sobre los terrenos de juego, en los que no hizo gol alguno. No contó con la confianza de Jordi Roger y aunque Antonio Calderón le dio alguna oportunidad tras su llegada, no tardó en retirarle su respaldo.

De hecho Bakr Sadiq Abdellaoui fue, junto a Jordan Sánchez uno de los descartados por decisión del preparador en el último encuentro que afrontó la Balona antes del parón por el coronavirus, en la Ciudad Deportiva nazarí ante el Recreativo de Granada, pero entre que ya era frecuente que se cayese de las convocatorias y que el míster realizó numerosas rotaciones, nadie adivinó entonces que era el preludio de una salida del club que, sin embargo, sí que se había barajado durante el mercado de invierno.