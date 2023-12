Alberto Varo: un exbalono metido a recordman

El guardameta catalán Alberto Varo, que durante temporada y media defendió la portería de la Real Balompédica Linense, atraviesa un momento dulce en el Nástic de Tarragona. El guadavallas no solo ha establecido el récord de minutos imbatido de todo 2023 en Primera Federación (564 minutos), sino que su equipo, que ha saldado con victoria las dos últimas jornadas del año, se mantiene en puestos de play-off.

La estadística señala que Alberto Varo perteneció a la plantilla de la Balona que bajó a Segunda RFEF. Pero ese tipo de datos no siempre reflejan la verdad. La realidad es que el conjunto de La Línea se mantuvo vivo hasta la visita al Alfonso Murube de Ceuta de la última jornada, donde se consumó el descenso, en buena medida gracias al excelente rendimiento del cancerbero tarraconense, cuyo comportamiento fue además ejemplar en una caseta que el tiempo demostró que no era precisamente fácil.

El propio guardavallas explicaaba en una entrevista concedida a Diari de Tarragona que en los últimos meses de la pasada campaña prevaleció el interés del equipo a su propia salud, porque arrastró problemas en una de sus rodillas que le recomendaban parar, lo que no hizo. “La temporada pasada acabé tocado. Forcé más de la cuenta para intentar ayudar al equipo a lograr la salvación. Cuando estás comprometido con un club si tienes que forzar, es en el tramo final de temporada”.

Nada más finalizar la andadura el Nàstic anunció el regreso a casa del portero. En las dos primeras jornadas el técnico, Dani Vidal, concedió la titularidad a Dani Parra, en buena medida porque su competidor vivió una pretemporada complicada por culpa de esos problemas en las articulaciones a los que no prestó la debida atención el curso precedente.

Sin embargo, ya en la tercera fecha del calendario el míster entregó la responsabilidad al ex del conjunto de La Línea, que en su día consiguió desbancar al mismísimo Nacho Miras, a quien por cierto no le van nada mal las cosas en el KMSK Deinze, con el que ocupa la tercera plaza de la Segunda de Bélgica.

El desembarco de Varo en el once no pudo ser más fructífero. Estuvo cinco jornadas sin recibir un solo tanto. En su sexto duelo Fer Ruiz, del Fuenlabrada, rompió el muro en dos ocasiones (74' y 78'). El Nàstic, que no perdía desde abril, mantuvo su portería a cero 659 minutos, de los que 564 corresponden al exbalono. El conocido estadista Pedro González desvela a través de su perfil de X (antes conocido como Twitter) que se trata de la racha más larga de cualquier portero en los últimos 12 meses en Primera Federación.

El rendimiento del portero catalán no pasa desapercibido. “Alberto Varo, un cerrojo para el Nàstic” se podía leer en Sport.

“Alberto Varo, Borja Martínez y Pablo Fernández son los pilares del Nàstic”, titulaba el Diario Mes, que añadía en el desarrollo de la información: “Por una parte, Alberto Varo se encargó de sostener al equipo cuando peor estaba con grandes paradas contra el Osasuna Promesas y el Deportivo. Pese a que los grana acabaron perdiendo, el portero mostró un gran nivel y evitó una sangría en cada partido”.

En la actualidad el Nàstic, que llegó a ser líder, ocupa la quinta posición y, con once dianas, es el segundo equipo menos batido de su grupo, solo por detrás de la Ponferradina, que ha visto su portería profanada en diez ocasiones.