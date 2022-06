Nacho Miras: "Ha sido un orgullo poder jugar en la Balona"

Nacho Miras inicia este lunes la pretemporada con el KMSK Deinze, uno de los equipos con un proyecto más ambicioso del la Segunda división belga que, a través de su director deportivo, Adrián Espárraga, ha puesto toda la carne en el asador para hacerse con sus servicios. El meta recalca que para él ha sido “un orgullo” defender la camisola de la Real Balompédica Linense y añade que la fecha del ascenso a Primera RFEF en Murcia hace ahora poco más de un año es “una de las más importantes” de su vida. La Balona pierde un portero de nivel, pero gana un entusiasta seguidor.

“Mi paso por la Balona y por La Línea ha sido algo fantástico”, subraya el portero. “Llegué muy joven, con muchas ganas, como afronto todos los retos, pero nunca me podía imaginar como se viven las cosas allí”.

“De la Balona solo puedo decir que le estoy muy agradecido por todo, por confiar en mí en su momento e insisto, han sido tres temporadas fantásticas”, abunda. “Ojalá todo lo que venga sea igual de bueno que ha sido para mí mi paso por la Balona”.

“Sin duda el mejor momento de este periodo fue el día que ascendimos a Primera RFEF en Murcia”, recalca Nacho Miras en referencia al pasado curso. “Fue uno de los mejores días de mi vida. Es muy difícil de explicar lo que supone conseguir un objetivo como ése después de un año tan complicado”.

“Además hice un muy buen partido, llegué a parar un penalti en la primera parte y todo eso hace que ése sea el día más bonito que he vivido en la Balona”, agrega.

“Quiero dejar claro que ha habido muchos momentos inolvidables, porque han sido tres años muy buenos, muy intensos, muy bonitos en los que además he vivido un poco de todo lo que se vive en el fútbol, desde no tener minutos porque eres muy joven hasta disfrutar de mi oportunidad, hacerlo bien, ascender... y esta temporada pues entre las cosas deportivas y extradeportivas, cambios de entrenadores, luchar por no descender... todo han sido experiencias”, reflexiona en voz alta.

Preguntado por las cuestiones extradeportivas a las que se refiere, puntualiza: “Bueno, fue el asunto de que si renovaba o no, pero son cosas que se dan y no tengo nada que reprochar a nadie”.

Con respecto a su suplencia en las tres últimas jornadas, en las que el equipo de Alberto Monteagudo se jugaba la permanencia en Primera RFEF, Nacho Miras señala: “Vamos a ver, yo quiero jugar siempre, también me hubiese gustado hacerlo la primera temporada, por supuesto que quería estar en el segundo Clásico de este año, en Algeciras, porque he acabado sin poder ganarle... pero bueno uno sabe que a veces eres titular y otras, no”.

Cerrado el capítulo en La Línea, el guardavallas ya piensa en un futuro prometedor, en una entidad que no se pone techo. “Una de las cosas que me han llevado a venirme a Bélgica es porque el club ha hecho un proyecto muy bueno. Es una muy buena oportunidad para mí, el objetivo no es solo ascender, sino asentarse y llegar a competir en Europa en no mucho tiempo, aunque nunca se sabe como acabarán las cosas”.

“Sí que es cierto que tuve varias opciones para firmar a equipos de Segunda A en España [de hecho este periódico desveló los contactos con el Málaga] lo que pasa es que había que poner muchas cosas en la balanza y entendí que venirme a Bélgica era lo mejor para mi carrera, lo mejor para mí”, desliza el guardavallas. “Han apostado muy fuerte por mí y estoy convencido de que con el proyecto que maneja el club esto puede proporcionarme un salto muy grande en mi carrera”.