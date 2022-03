Nacho Miras, en la órbita del Málaga

El guardameta de la Real Balompédica Linense Nacho Miras está en la agenda del Málaga CF de cara a la próxima campaña. El director deportivo del conjunto malagueño, Manolo Gaspar, tiene decidido llevar a cabo un cambio drástico entre los inquilinos de su portería y un serio candidato a incorporarse a la misma es el guardavallas de la Balona, del que algunas fuentes consultadas por Europa Sur aseguran que ya tiene cerrado su acuerdo, algo que este periódico no ha podido confirmar. El otro nombre que suena, que en absoluto tiene que ser excluyente, es el de Manolo Reina, en la actualidad en el Real Mallorca y que regresaría para retirarse en la que considera su casa.

Aunque aún es pronto para afirmar que tenga la continuidad en LaLiga SmartBank asegurada, el Málaga comienza a pensar en la campaña próxima. Todo apunta a que una de las demarcaciones llamadas a sufrir una profunda metamorfosis es la portería ya que Dani Martín y Dani Barrio parecen no tener opciones de continuar. El primero regresará al Benito Villamarín tras su cesión por parte del Real Betis y Dani Barrio, que ha sido titular indiscutible desde la llegada de Natxo González, no ha recibido propuesta alguna de renovación y su contrato expira el 30 de junio de 2022.

De hecho Dani Barrio (ex de Melilla, Leganés, Numancia...) ya dio por hecha su salida en unas recientes declaraciones en la Cadena Ser de las que se hizo eco El Desmarque: “Blanco y en botella, pero no hay ningún problema. No se me van a caer los anillos, tranquilidad máxima, conciencia tranquila y el fútbol da muchas vueltas y no se acaba aquí”.

Ante dicha eventualidad, son diversas las fuentes que garantizan a Europa Sur que el club se ha puesto como objetivo la contratación de Nacho Miras. De hecho no ha sido precisamente extraño ver a miembros de su cuerpo técnico en partidos de la Balona, aunque es evidente que eso no demuestra que el guardavallas fuese el futbolista por el que estuviese interesado.

Entre los consultados hay quien sostiene que el acuerdo entre el club y el portero ya está cerrado y que ése es el motivo por el cual ni siquiera se ha valorado la posibilidad de una renovación en la Balompédica.

Nacho Miras, que llegó en el verano de 2019 a La Línea, acaba contrato. La primera campaña la pasó en blanco, a la sombra de Javi Montoya (ahora en el Mérida) y solo participó en los tres encuentros de la Copa Federación.

El curso pasado, sin embargo, se erigió en pieza fundamental del ascenso de los albinegros a Primera RFEF, Sin ir más lejos, en el partido en Murcia en el que los linenses consumaron su salto de categoría, para lo que precisaban un empate, Nacho Miras detuvo un penalti en la primera mitad. Su nivel fue tan incontestable que la propia afición le reconoció en una votación como el mejor futbolista de la temporada.

En la presente campaña, en la que disfruta de la condición de capitán, su rendimiento estaba siendo notable, pero con la llegada de Alberto Monteagudo al banquillo, hace tres semanas, se vio privado de la titularidad en beneficio de Alberto Varo.

En las dos andaduras ha reunido 46 partidos de Liga, en los que ha encajado 31 goles (0,67 por compromiso).

Ignacio Miras Blanco nació en Úbeda (Jaén), pero lleva años afincado en Jerez de la Frontera. El meta, de 186 centímetros, pasó por el Guadalcacín y por las canteras del Granada y el Atlético Sanluqueño antes de poner rumbo a Estados Unidos para cursar sus estudios en Administración y Dirección de Empresas Internacional en la Universidad Valparaíso de Indiana.

En los cuatro años que estuvo allí compatibilizó la vida académica con el fútbol, donde recibió varios premios por su rendimiento con el North Carolina FC sub23’ de la USL League Two (una liga de filiales similar a la británica). Su rendimiento llamó tanto la atención que llegó a entrenarse con el Columbus Crew de la Major Soccer League (MLS). Una vez graduado, se enroló en la Real Balompédica.