La Balona, a la caza del Águilas

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (18:00, en directo por Moraga Stream, adquiriendo el acceso a través del portal Notikomu) su segundo encuentro oficial en el aún inconcluso Ciudad de La Línea. Los albinegros, invictos después de tres jornadas, reciben al Águilas de Murcia, que llega asentado en plaza de play-off del grupo IV de la Segunda Federación. Los locales afrontan el duelo con el objetivo de regresar a esa zona de privilegio y de brindar a su hinchada el primer triunfo como locales. El técnico albinegro, Baldomero Hermoso Mere, ha citado a toda su plantilla y a dos canteranos, Raúl Fajarne y Javi Méndez.

El calendario ha querido que la Balona transite por este inicio de liguero de prueba de fuego en prueba de fuego. Después de salir airosa, con sendos empates, de la visita del Betis Deportivo a La Línea y de su desplazamiento a uno de los estadios más seguros de la cuarta categoría nacional, La Constitución en Yecla (0-0), la Balompédica recibe este domingo a un Águilas fabricado para pelear por el ascenso.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Ángel Mancheño (Miguel Cera), Morcillo, Diego Jiménez, Nani; Sergi Monteverde, Javi Pérez; Joao Pedro, Fran Carbià; Chema Moreno (Santi Jara) y Aridane Santana (Chema Moreno). Águilas FC: Iván Buigues, Blas, Pelón, Athuman, Ebuka, Mario Abenza, Tropi, Bravo, Víctor Fenoll, Isi Ros, Emaná. Árbitro: Jesús Delfa Ramos, de Don Benito (Badajoz). No ha dirigido nunca un partido a la Balona. Hora: 18:00 (Cuarta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo por Moraga Stream, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikomu). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: La de este domingo será la primera visita del actual Águilas FC a La Línea. Si se enfrentó a la Balompédica (en la campaña 1999-2000) su antecesor, el Águilas CF, desaparecido en 2010. En aquella ocasión, los murcianos vencieron por 0-1.



La entidad albinegra, de la mano del Ayuntamiento, ha trabajado duro en las dos últimas semanas para tratar de conseguir que los lógicos problemas de aclimatación al estadio que quedaron patentes en el primer encuentro en casa no tengan reflejo en éste. Una de las medidas, que no ha sido la única, ha sido de la de reubicar a los menores de 12 años con abono gratuito en un fondo, ahuyentando de esta manera la posibilidad de un over-booking en determinadas zonas de la Tribuna.

El Consistorio además ha vuelto a habilitar carriles en los alrededores del recinto deportivo para facilitar el aparcamiento, aunque insta a aquellos que tengan esa oportunidad, a acecarse al recinto andando.

En lo que se refiere a lo deportivo, Mere ha citado a todos sus hombres -como sucede en todos los encuentros en casa- y a dos juveniles, Raúl Fajarne, que ya fue a Yecla, y a Javi Méndez, en lo que se antoja como un premio por haber despertado después de haber recibido más de un tirón de orejas tanto en privado como, a través de terceros, en público.

El míster no ha desvelado durante la semana si dos zagueros, Miguel Cera y Javi Fernández, que no se desplazaron a Yecla por lesión, se han recuperado. En cuanto a la formación de salida, siempre dentro del campo de la hipótesis porque los entrenamientos en los que Mere prueba el once se desarrollan a puerta cerrada, queda la duda de si el técnico volverá a optar por los dos nueves (Aridane Santana o Chema Montero) o si incluirá a uno de ellos y a un acompañante como mediapunta, tipo Santi Jara.

“Volvemos a casa para enfrentarnosa un rival que quiere hacer bien las cosas”, comentó el míster en referencia a este encuentro y al Águilas. “Será un partido complicado, como todos, y ojalá podamos responder como en los anteriores”.

“El Águilas es un equipo con experiencia y calidad, que sabe competir, que tiene capacidad para adaptarse a los contextos y muestran estabilidad, fiabilidad y habrá que dar nuestra mejor versión”, añadió en su comparecencia prepartido.