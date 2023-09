Balona: 594 días sin goles de un 'nueve'

La Real Balompédica saltará el próximo sábado (16:45) al campo de la localidad de Miguelturra para enfrentarse al Manchego 594 días después de que un nueve puro anotase el último gol para los albinegros. Es decir la aportación de los centrodelanteros naturales ha sido nula en los últimos 44 partidos de liga en Primera Federación y Segunda RFEF. O lo que es lo mismo 84 semanas (19,42 meses). Sin intención de hacer sangre: 4011 minutos de juego.

La falta de gol en la Balona empieza a convertirse en una obsesión para sus aficionados, entre otras cosas porque fue la causa principal de su último descenso. En la presente andadura los de La Línea han anotado en dos ocasiones (Joao Pedro y Fran Carbià) y enlazan dos encuentros sin perforar el marco contrario. En el primero de estos dos más recientes, además, malograron varias ocasiones flagrantes para marcar.

No es, precisamente, una cuestión nueva. La pasada campaña los nueves de la Balona no hicieron un solo gol. Sí sí, toda la temporada en blanco. Gerard Oliva (ahora en el San Fernando de Primera RFEF) se marchó al final de la temporada sin haberse estrenado, aunque más tarde se reivindicaría asegurando que no había contado con los minutos que se merecía. Nacho Heras se fue en diciembre sin marcar y recaló en el Recre, entonces en Segunda Federación, al que solo aportó un tanto (ante el Sanluqueño el 12 de febrero).

Manu Toledano, que había comenzado la pretemporada a las órdenes de Alberto Monteagudo, se marchó cedido primero al Estepona de Segunda RFEF, al que aportó dos goles (ambos el día de su debut en el campo del filial del Leganés) y en la segunda vuelta al RSD Alcalá de Tercera Federación, en el que hizo otras dos dianas.

Para que este análisis sea lo más riguroso posible es obligado reseñar que Joao Pedro sí que marcó en alguna ocasión jugando de lo que se denomina falso nueve, la última el ocho de abril de este mismo año ante el Talavera en una jugada personal, pero cualquiera que haya visto jugar al brasileño sabe que no se le puede catalogar de centrodelantero.

Un dato muy significativo es que el máximo anotador de la Real Baompédica el curso pasado fue el sierraleonés Alhassan Koroma (ahora en el Al-Shahania SC de la Segunda división de Catar, donde por cierto ya ha anotado), que puso su firma a cinco dianas. Los albinegros marcaron el curso pasado 31 goles. Solo la UD San Sebastián de los Reyes (30) hizo menos en el grupo I.

De esta forma hay que remontarse al 13 de marzo de 2022 para localizar el último tanto de lo que se presente a comienzos de temporada como un delantero centro. Ese día la Balompédica venció 5-2 al Linares en el entonces Municipal y prácticamente selló su permanencia en Primera RFEF. El tanto lo anotó Gerard Oliva en el minuto 39.

Desde ese día la Balompédica ha disputado 44 encuentros, en los que ha conseguido 36 tantos. Todos ellos de defensas, jugadores de banda o de segunda línea. Sobre la espalda de Aridane Santana, Chema Moreno y el ya mencionado Manu Toledano recae la responsabilidad de acabar con esa racha. Y si es antes, mejor que después.