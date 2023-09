La Balona, tras los pasos del veterano delantero Aridane Santana

La Real Balompédica Linense, que este viernes ya ha confirmado la incorporación del mediocentro sevillano Adri Peral, del Sevilla Atlético, trata de cerrar antes de que a medianoche concluya el mercado estival de fichajes la contratación del delantero canario de Aridane Jesús Santana Cabrera (Aridane Santana), de 36 años, que el curso pasado defendió los colores del Atlético El Paso, de la isla de La Palma, en la Segunda Federación, la misma categoría que ostenta este curso el equipo de La Línea. Hay varios equipos más tratando de hacerse con los servicios del atacante.

El interés de los albinegros por Aridane Santana ha sido desvelado este viernes por el conocido periodista Ángel García, a través de sus populares cuentas en redes sociales (Cazurreando) y confirmado más tarde por este medio.

Nacido en Vecindario, Aridane Santana cuenta con un largo paso por distintas categorías de distintos países. Su trayectoria arrancó en el extinto Universidad de Las Palmas CF en Segunda B durante la campaña 10/11, pasando posteriormente por el CD Leganés durante medio año. Ese fue el previo antes de comenzar su periplo de tres campañas y media en el CD Tenerife, donde logró ascender a segunda división -tras anotar 27 goles- y estrenarse en la categoría de plata.

Fue, sin duda, el equipo en el que consiguió mayores éxitos y con el que se enfrentó a la Balona en aquella recordada eliminatoria por el ascenso a Segunda división de 2012 en la que los insulares eliminaron a los linenses después de un partido de vuelta marcado por la calamitosa actuación del colegiado vasco Aitor Gorostegi Fernández.

En la 15/16 puso rumbo al Bangkok Glass FC de Tailandia, donde competiría durante medio año para volver posteriormente al CD Mirandés, de la entonces denominada LaLiga SmartBank (Segunda). En la 16/17 firmó por el Albacete Balompié, anotando 17 tantos y ascendiendo a Segunda. La 17/18 sería su último curso en el fútbol profesional español, sin apenas protagonismo en su segundo año en el Carlos Belmonte.

Tras ello compitió durante dos campañas en el fútbol indio pasando por el Delhi Dynamos, el Odisha FC y el FC Pune City. Finalmente, en la 21/22 decidió retornar a España para militar en el UD Logroñés de Primera Federación, en el que tuvo 25 participaciones, 18 titularidades y anotó cuatro tantos.

La campaña pasada, ya en El Paso, entrenado en la segunda vuelta por el exalgecirista Manolo Sanlúcar, disputó 29 partidos, 23 como titular, en los que anotó seis goles.

El pasado mes de marzo, en una entrevista concedida al Diario de Avisos, dijo: “Todavía me queda cuerda para seguir jugando al fútbol. Me encuentro muy bien, sigo aportando al equipo que es lo que un futbolista desea. En el momento que no sea así tomaré una decisión, pero esa opción aún no la contemplo cercana porque me encuentro bien físicamente, en el día a día voy con toda la ilusión del mundo a entrenar y a competir para lograr los objetivos que tenemos en mente con el Atlético Paso. Todavía me queda fútbol”.