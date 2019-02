Robador es baja y Joe deja en duda su participación ante el Sanluqueño

La Real Balompédica Linense pierde para el encuentro de este domingo frente al Atlético Sanluqueño a David Robador y tiene en duda la participación de Joe en el mismo.

El meta David Robador se perderá el partido de forma obligada ya que tiene que guardar reposo absoluto durante al menos cuatro o cinco días. El cancerbero recibió un fuerte golpe en el rostro el pasado jueves durante el amistoso contra el Sandefjord noruego. Su baja provocaría la entrada obligada al banquillo del meta marbellí Javi Fernández, si no sucede nada imprevisto de última hora.

A esa ausencia se suma la garantizada de Pirulo, que cumple el segundo partido de sanción, y la más que probable de Kibamba, que sufrió un esguince de ligamentos el pasado domingo en Sevilla.

Por su parte, Joe sigue sin encontrarse todo lo cómodo que debería con sus nuevas gafas protectoras, que necesita para jugar el domingo debido a una infección ocular. El defensa albinegro última sus opciones para conseguir ajustar las lentes, de las que alegó el pasado jueves "tener un campo de visión reducido". En caso de no solucionarse a tiempo para éste no podría no tomar parte.