Los recursos de amparo de Griñán y de los demás ex altos cargos inician su andadura en el Constitucional

Los recursos de amparo presentados por el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros condenados por el caso de los ERE han comenzado su andadura en el Tribunal Constitucional (TC), que en su Pleno de la próxima semana los acumulará al primero en llegar a la corte de garantías, el formulado por la ex consejera andaluza y ex ministra Magdalena Álvarez.

Según el orden del día, las dos Salas del TC estudiarán la conexión de los recursos presentados por Griñán y otros seis condenados: los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez; de Presupuestos Antonio Lozano; de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano; y los ex consejeros Carmen Martínez, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.

Este trámite implica que al tratarse de recursos formulados contra una misma sentencia se analizará su vinculación al primero que se presentó contra dicho fallo, que en este caso fue el firmado por la defensa de Álvarez. El Constitucional ya conectó el recurso del también ex presidente andaluz Manuel Chaves al de la ex ministra, por lo que cabe esperar idéntica decisión, explican las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Concretamente, el de Griñán ha recaído en la Sala Segunda, encabezada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y con una mayoría progresista de cuatro magistrados frente a dos. Las fuentes subrayan que se trata de un mero trámite interno previo a que el Tribunal Constitucional decida si esta batería de recursos son admitidos o no a trámite.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por delitos de prevaricación y malversación. Finalmente, formalizó recurso el pasado abril.

Entretanto, la Audiencia de Sevilla ha pedido un nuevo informe forense que determine si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que le queda a Griñán por el cáncer de próstata que padece "es compatible con el ingreso en prisión". El pasado enero, la sede judicial suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia, que -según una nueva documentación aportada por la defensa- ya ha concluido