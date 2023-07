La reaparición del conseguidor de los ERE Juan Lanzas

El conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández ha reaparecido este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla, con motivo del inicio del juicio por las ayudas de 2,3 millones concedidas a la empresa sevilla Surcolor, y lo ha hecho con la imagen que aparece en este vídeo, cubriendo su rostro con un sombrero y portando una mochila. Al inicio de la vista en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el abogado de Juan Lanzas ha pedido al tribunal que lo exonere de acudir al menos a estas primeras sesiones de la vista oral, en las que se han planteado las cuestiones previas, debido a sus problemas de salud.

El letrado ha explicado que Lanzas padece una "grave enfermedad pulmonar y abdominal" que le dificulta acudir a las sesiones del juicio, y el magistrado José Manuel Holgado, que preside este nuevo juicio de los ERE, le ha permitido que se ausente del mismo, por lo que Lanzas, que reside en un pueblo de la provincia de Jaén, se ha podido marchar nada más comenzar la vista oral.

Más información La Fiscalía Anticorrupción retira la acusación contra Antonio Fernández, Agustín Barberá y Juan Márquez

Para las próximas sesiones se estudiará si el que fuera uno de los principales investigados en varias piezas de los ERE tiene que seguir presencialmente el juicio o puede hacerlo a través de de videoconferencia. Para estas primeras sesiones, el tribunal también ha exonerado de asistir a las mismas al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex viceconsejero Agustín Barberá, ambos actualmente en prisión tras haber sido condenados en la denominada "pieza política" de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la acusación contra Antonio Fernández, Agustín Barberá y Juan Márquez, a quienes pedía ocho años de cárcel, en el caso de los dos primeros, y seis años de prisión para el ex director de Trabajo Juan Márquezpor un delito continuado de falsedad en documento oficial. En el juicio también están acusados el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro, a los que reclama ocho años de prisión a cada uno. En el caso de los ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, la Fiscalía solicita una condena de seis de cárcel.

La intervención de Lanzas

En cuanto a la participación de Juan Lanzas, el juez que investigó esta pieza de los ERE consideró que se encargó de conseguir la financiación de la Junta y la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís, y por la "influencia" que ejerció sobre el ex director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido- logró que se autorizara la póliza para 26 ex trabajadores, en la que hubo un sobrecoste de 367.000 euros y una comisión del 16,9%.

Lanzas, decía el juez, "tuteló" la inclusión de los dos intrusos que fueron hallados en esta póliza, pues "al darse cuenta los empresarios de la existencia de los intrusos, Lanzas, de acuerdo con Estudios Jurídicos Villasís y con Antonio Rivas les informó de que se había unido a trabajadores ajenos a Surcolor y Surcolor Óptica conforme a una práctica habitual en este tipo de expedientes".

El juez consideró que los dos representantes de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado, respectivamente, "se beneficiaron ilícitamente de ayudas por parte de la Junta de Andalucía", para o cual contactaron con el ex sindicalista y conseguidor Juan Lanzas, "el cual se ofreció como interlocutor con la Junta para lograr financiación", mediando con el delegado de Empleo Antonio Rivas, quien “comprometió la ayuda de la Junta".