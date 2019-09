¿Quiénes reservan una vivienda turística en Airbnb?

El auge de las viviendas turísticas en los últimos meses es destacado. Este tipo de alojamiento se está consolidando como una opción no sólo para el turista extranjero, también para el nacional y, algo más, para el más doméstico. Quienes recurren a estas plataformas son cada vez más viajeros que no salen de su comunidad. Lo corroboran los últimos datos difundidos por la compañía Airbnb, una de las más usadas en Andalucía, que confirman que el 40% de los usuarios de este verano son andaluces que no han salido del sur de España.

¿Cuál es su perfil? Cuatro de cada diez se han estrenado este verano en esta plataforma; viajan en familia, pues el 83% reserva un espacio para cuatro o más personas; alargan su estancia entre 2 y 5 días; suelen reservar una casa completa, mayoritariamente es una mujer quien lo hace; y gastan alrededor de 85 euros por persona y noche en alojamiento.

La mayoría de los españoles que optaron por un alojamiento anunciado a través de la plataforma Airbnb para viajar este veran lo hicieron para redescubrir su propio territorio. Los viajes domésticos sumaron 1,4 millones de llegadas de huéspedes o el 33% del total de viajeros que recibió España en el periodo (4,2 millones). Además, más de un tercio de los viajeros españoles que se quedaron en España reservaron por primera vez en Airbnb este verano.

La proporción de viajeros españoles que usa la plataforma Airbnb durante el verano para viajar dentro de España es dos veces superior a la de los viajeros que llegan de Francia, tres veces mayor a los que llegan del Reino Unido o de EEUU y siete veces mayor que la de Italianos o Alemanes.

Una de las tendencias destacada entre los viajeros domésticos que utilizaron Airbnb durante el verano es cada vez un mayor número eligió un destino en su propia región. El turismo de proximidad –gente que viaja en la misma región donde tiene su residencia principal- se incrementó casi un 20% en 2019. El turismo de proximidad a través de la plataforma Airbnb tiene un impacto directo en las comunidades que recibieron a estos visitantes. Este segmento de viajeros aportó casi 40 millones de euros extra a los anfitriones locales durante el verano.

Los residentes en las islas Canarias son los que más apuestan por el viaje de proximidad. Así, el 43% de los isleños que usaron Airbnb para encontrar alojamiento viajaron en su propia región durante el verano. Los andaluces fueron el segundo grupo en optar por el turismo de proximidad. Casi el 40% de los andaluces escogieron quedarse en su comunidad, seguidos de gallegos (25%), valencianos (22%) y catalanes (20%).