Las primarias del PSOE-A serán "después del verano"

Todo el mundo da por hecho el adelanto electoral a este otoño, menos quien debe ponerlo en marcha. Podemos y Ciudadanos se embarcan mañana en un proceso de primarias cuyo resultado se conocerá el lunes próximo a la espera de una hipotética convocatoria de Susana Díaz. Mientras tanto, los socialistas contemporizan y, según ha dicho esta mañana Juan Cornejo, no elegirán a su candidato hasta después del verano.

Con total seguridad, la candidata será la actual presidenta de la Junta. El mecanismo que permitiría una candidatura alternativa necesita el apoyo del 40% de las bases del PSOE andaluz, por lo que queda prácticamente descartado. De cualquier modo, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, sigue instalado en el discurso negacionista. "El PSOE andaluz no está pensando en las primarias", ha apostillado.

El número dos de Díaz en San Vicente ha querido contrastar la situación de su partido con la que viven el resto de fuerzas del Parlamento andaluz. Con sorna, ha felicitado a Javier Arenas, "por llevar décadas ganando los debates internos", en referencia a su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, ganadora de la primera vuelta del congreso del PP.

"Todos los partidos que dicen que habrá adelanto tienen a sus candidatos o van a tenerlos en los próximos días", ha dicho Cornejo, que se ha explayado en su crítica a Podemos, "que lleva tres años dedicado a asuntos internos". El dirigente socialista aludía a la confluencia con IU, pero ahora el partido morado está embarcado en el paso previo: sus primarias internas.

Primarias en Podemos

Mañana comienza la campaña en Podemos, que quedará marcada por el enfrentamiento entre la dirección regional de Teresa Rodríguez y sus críticos, afines a la ejecutiva nacional y encabezados por la diputada por Huelva Isabel Franco. Ambas se verán las caras en un debate cuya fecha aún no se ha fijado y donde, presumiblemente, saldrán a relucir las diferencias a nivel organizativo que mantienen ambas corrientes.

Esta mañana, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, ha reconocido que existe "preocupación" en Madrid sobre "el futuro de la organización en Andalucía". El dirigente aragonés de Podemos ha explicado que el acuerdo firmado por Rodríguez con IU puede incumplir el reglamento de confluencia estatal, sobre todo por el proyecto de primarias conjuntas.

Echenique ha alertado también de la posibilidad de que el nombre de Podemos no aparezca en la papeleta, sustituido por Adelante Andalucía, como se llama el manifiesto presentado por Rodríguez y el líder de IU, Antonio Maíllo. Además el dirigente de Podemos duda de las intenciones que hay detrás de las 50.000 adhesiones que busca la confluencia andaluza.

En Andalucía han visto las declaraciones de Echenique como una injerencia, ya que la propia Rodríguez las ha calificado como una forma "poco sutil de entrar en campaña desde Madrid", algo que niegan de pleno en la dirección estatal. Para contestar al dirigente nacional, la líder andaluza ha recordado que el nombre de Podemos irá en la papeleta de la "coalición electoral" que se presente a las andaluzas. Lo único que no desmintió es que habrá primarias conjuntas después de las internas.

Elecciones exprés en Ciudadanos

Las primarias de Podemos se cierran el lunes próximo tras una campaña que empieza mañana, pero que lleva meses latentes. No ha pasado lo mismo en Ciudadanos, cuya dirección nacional decidió convocar elecciones internas por sorpresa el pasado miércoles. Esta mañana se ha aprobado el calendario en la Ejecutiva Nacional del partido, que establece que sólo habrá tres días de campaña.

Los candidatos tienen hasta mañana para presentarse y sólo deben llevar nueve meses como afiliados para presentarse. La campaña será del jueves 12 al sábado 14, el mismo día que empieza la votación telemática, que se extenderá durante todo el fin de semana. El propio Juan Marín, portavoz naranja en Andalucía, ha afirmado esta mañana que no descarta que se presenten más candidatos, ya que no se necesitan avales, pero no parece que las listas alternativas puedan prosperar.

En las primarias se eligen también a los cabezas de lista de las provincias con más de 400 afiliados, todas excepto Huelva y Jaén, donde se presentarán dos independientes a propuesta de la dirección. En Huelva encabezará la candidatura Rocío Ruiz, directora durante quince años del Instituto Aljaraque; mientras que en Jaén será la presidenta de los jóvenes empresarios de Andalucía, Mónica Moreno.

Además, la dirección andaluza ha propuesto a otros dos independientes para liderar las listas de Córdoba y Málaga. En el caso cordobés, el propuesto es el consultor político Fran Carrillo y en el malagueño el ex seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda.