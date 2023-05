Los municipios andaluces más ricos doblan la renta de los más pobres

Los cinco municipios andaluces más ricos en renta media disponible por habitante (Tomares, Espartinas, Valencina y Mairena del Aljarafe, en Sevilla, y Benahavis, en Málaga) prácticamente doblan la renta media de los más pobres (Níjar y Vícar, en Almería; Alhaurín el Grande, en Málaga; El Palmar de Troya, en Sevilla, y Albuñol e Iznalloz, en Granada).

Con datos de la estadística de declarantes por municipios de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2020, la renta media disponible (descontados los impuestos) en Andalucía se sitúa en 19.343 euros frente a la media de España de 22.706 euros.

Por encima de la media andaluza en los municipios de más de 2.000 habitantes se coloca en primer lugar Benahavis, con 28.566 euros de renta media disponible, seguido de Tomares, con 27.449; de Espartinas, con 27.098; de Valencina, con 24.874, y de Mairena del Aljarafe, con 24.595.

En el polo opuesto por menores rentas en municipios de más de 2.000 habitantes están El Palmar de Troya, con una renta media disponible de 13.021 euros; seguido de Iznalloz, con 13.886 euros; de Níjar, con 14.167; de Albuñol, con 14.876 euros, y de Vícar, con 15.092 euros

Riqueza por capitales

Por capitales, superan la renta media disponible andaluza, Sevilla, con 20.647 euros; Málaga, con 20.196 euros, y Cádiz, con 19.949, mientras que la iguala Granada, con 19.343 euros. Por debajo de la media andaluza se sitúan Córdoba, con 18.209 euros; Huelva, con 17.666 euros; Almería, con 17.766, y Jaén, con 17.096 euros.

Otra estadística que mide la renta en los municipios de más de 20.000 habitantes es la de los indicadores urbanos que publica el INE anualmente y los últimos divulgados en mayo de 2022 arrojan semejanzas con los datos de la Agencia Tributaria, ya que se mantienen las localidades de menor renta en ese rango de población analizado.

Los municipios de más de 20.000 habitantes con menores rentas por habitante (resultante de la división del PIB por el número de habitantes) son Níjar, con 7.097 euros; Vícar (Almería), con 7.634 euros;Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 8.054 euros; Barbate (Cádiz), con 8.126 euros, y Alhaurín el Grande (Málaga), con 8.188 euros.

En la clasificación de los mayores de 2.000 habitantes los de menor renta neta anual media por habitante fueron El Palmar de Troya (Sevilla), con 6.785 euros, Iznalloz (Granada), con 7.036 euros, y Albuñol (Granada), con 7.061 euros.

La opinión de los Ayuntamientos

En declaraciones a EFE la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE), ha explicado que el motivo de que sea uno de los municipios de mayor renta es por tratarse de un pueblo dormitorio, que pasó de unos 3.000 a 16.000 habitantes en treinta años gracias a su ubicación a doce kilómetros de Sevilla y adonde se trasladaron a vivir muchos profesionales cualificados que trabajan en la capital, si bien ha apuntado que creció de forma no sostenible porque se hizo sin pensar en las comunicaciones, lo que provoca muchos atascos.

No obstante, ha indicado que se ha empezado a cambiar el modelo de urbanismo orientándolo hacia una población joven para que no se tengan que desplazar a otras localidades con viviendas más baratas y con actividades para "que la gente haga su vida en la localidad y no sea solo un pueblo dormitorio", así como con una apuesta por potenciar el comercio y la industria y no vivir solo de la agricultura y los servicios.

Juan Carlos González (PSOE), alcalde de El Palmar de Troya (Sevilla) -pedanía que se segregó de Utrera a finales de 2018- ha explicado que esta localidad sale mal parada en los datos de 2020 porque fue el año de la pandemia en el que se suspendieron todas las fiestas y celebraciones y esto afectó de lleno a este pueblo que se dedica casi en su totalidad al sector del catering para ferias y eventos.

Aunque también tiene peso la agricultura en cultivos como los tropicales, el maíz, la remolacha y ahora los almendros, El Palmar de Troya, localidad sevillana de unos 2.500 habitantes, ha recobrado a partir de 2020 y de forma progresiva una mayor actividad gracias al despegue del sector sobre todo de ferias, principalmente la de Sevilla y la de las localidades de la provincia del que "viven muchas familias porque hay mucha oferta para camareros, cocineros" y demás profesionales y permitirá subir posiciones en renta, según el alcalde.