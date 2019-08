La llegada del mineral de hierro de Alquife a Carboneras salva el verano

Los vecinos, tejido empresarial y Ayuntamiento de Carboneras han sumado su primer tanto en contra de la llegada del mineral de hierro procedente de Alquife a su puerto, cuya prueba para darle salida por estas instalaciones iba a comenzar a primeros de julio y llevaba aparejado la llegada de un cargamento de 100.000 toneladas en un periodo de tres meses. Pues, de momento, nada de nada. Y ya encarando la segunda semana de agosto, parece que los esfuerzos llevados a cabo han dado su resultado y salvan la época estival.

Y como siempre refleja la jerga futbolística, eso no significa que lancen las campanas al vuelo, porque un partido dura 90 minutos y hasta que no pita el árbitro no finaliza el encuentro. Pero sí que se felicitan por, al menos, irse con un gol de ventaja al descanso.

Así, han evitado el paso de en torno a 500 camiones diarios cargados con este material para su envío a determinadas acerías a industrias de todo el continente.

La Plataforma ciudadana ‘Muévete por Carboneras’, en una reunión extraordinaria celebrada el pasado miércoles día 7 de agosto, analizó la situación y el desarrollo de los acontecimientos hasta este momento y se felicitó por los logros conseguidos, con especial atención al conjunto del tejido asociativo local y la unanimidad de todos los grupos políticos con su Ayuntamiento. Y ya no solo es motivo de alegría para ellos la paralización provisional de la carga de mineral de hierro en su puerto de graneles, sino también “la reactivación del sector turístico que estuvo fuertemente condicionado por la actividad altamente contaminante que anunció la Autoridad Portuaria”, explican desde la plataforma y que Diario de Almería adelantaba a finales de junio, cuando los hosteleros del municipio lanzaban la voz de alarma ante el registro de numerosas cancelaciones de cara al verano por la incertidumbre que entendían estaba generando este proyecto.

100.000 toneladas Es el volumen de hierro a cargar en puerto durante en la fase de pruebas prevista

Con todo eso, superado, desde ‘Muévete por Carboneras’, que desde el principio está actuando como portavoz de esta carrera por evitar la llegada del mineral, van con prudencia. Son conscientes de que aún no han conseguido su objetivo último y acciones por parte de la Autoridad Portuaria como el anuncio de licitación para la construcción de unas pantallas atrapa-polvo en el Puerto de Carboneras, con las que se reducirá de forma considerable la eventual dispersión de polvo generado en días de viento en las operaciones de trasiego y manipulación de materiales sólidos a la intemperie, no contenta. Y no solo eso, casi que todo lo contrario. Entienden que puede existir “inoperatividad técnica de las medidas correctoras para evitar las emisiones contaminantes” y anuncian “nuevas movilizaciones y otras medidas a todos los niveles para detener definitivamente la carga de mineral de hierro procedente de las minas de hierro de Alquife”.

De hecho, el pasado mes de julio, denunciaron a través de un estudio destinado a alegaciones, que el Muelle de Ribera I, por el que se pretende hacer la carga del mineral de hierro y que es dependiente de la Autoridad Portuaria, está en servicio ilegalmente por no contar con las autorizaciones ambientales obligatorias que estipula nuestra legislación.

80% Del término municipal de Carboneras pertenece al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

De hecho, solicitaron expresamente a la Junta de Andalucía que se revoque la solicitud medioambiental, actualmente en trámite, de la empresa J. Ronco y CIA para cargar ese hierro de Alquife que supuestamente ya debería estar en marcha.

Y para ello presentaron un estudio elaborado por la empresa COGCEM Proyectos SL en el que se cuestionan no solo los aspectos legales en cuanto a los trámites y autorizaciones de índole ambiental, sino a la viabilidad del propio proyecto por parte de la consignataria.

Según ‘Muévete por Carboneras’, el estudio presentado apunta directamente a la responsabilidad de la Autoridad Portuaria, donde se alega que el Muelle de Ribera I de Carboneras incumple la ley, como la ampliación del Muelles de Ribera I y el nuevo duque de alba (2016),por tratarse “de una obra con evidentes impactos ambientales significativos, tanto en su construcción como en su funcionamiento y permiten que operen buques de 140.000 toneladas que no fueron objeto de evaluación de impacto ambiental”.