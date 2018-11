La defensa de Fernández afirma que Alaya encarceló al ex consejero porque era el único no aforado "a la mano"

La defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha terminado este miércoles su informe ante el tribunal de los ERE asegurando que la juez Mercedes Alaya envió en abril de 2012 a prisión provisional a este ex alto cargo porque Fernández era "el único miembro del Gobierno andaluz" que estaba a su alcance, "a la mano de la instrucción", dado que el resto eran personas aforadas en ese momento. Así lo ha expuesto al final de su informe el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que a lo largo de su intervención en las sesiones anteriores ha cargado contra la instrucción realizada en su momento por la actual magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya.

En la fase final de su alocución, el abogado de Fernández también ha criticado la alusión de la Fiscalía Anticorrupción a que el ex consejero se incluyó en el plan de prejubilaciones de la empresa González Byass, "arrojando la más injusta sombra de duda sobre la honorabilidad" del ex consejero de Empleo y ha añadido que se trata de una "invectiva" que no se relaciona con la acusación en este juicio porque de los 94 ex trabajadores de esta empresa sólo 93 suscribieron el boletín de adhesión a la póliza de prejubilaciones, "todos los trabajadores despedidos salvo Antonio Fernandez", y la Fiscalía "sabe" que eso sucedió en el año 2008 y a pesar de ese conocimiento ha dicho que el ex consejero "llegó a constar como beneficiario de la póliza de González Byass y dijo que el consejero pudiera figurar como beneficiario de una renta".

El letrado ha reprochado a la Fiscalía que "sobraba ese golpe añadido, arrojando dudas sobre algo que le duele" especialmente a Antonio Fernández, como si el ex consejero "hubiera pretendido un lucro personal", algo que es "falso de toda falsedad", ha aseverado Del Hoyo, que ha subrayado además que la Fiscalía "no acusa a Antonio Fernández ni aquí ni en ningún sitio de cobrar" una póliza de rentas relacionadas con el caso de los ERE.

La defensa ha criticado que esta alusión de la Fiscalía pretende plantear que las "conductas" del ex consejero son "cualitativamente distintas" de las de los restantes miembros del Ejecutivo que están encausados, algo que ha rechazado porque Fernández era un "simple viceconsejero en el año 2000 y no cabía atribuirle una responsabilidad especial en cuanto al diseño e implantación del sistema" para la concesión de las ayudas, y cuando es nombrado consejero, en el año 2004, lo que hace es "proseguir" con el sistema establecido, y en el año 2008 es quien "pone las bases de lo que culminó en un cambio de sistema", ha sostenido.

Del Hoyo ha concluido su informe dirigiéndose al tribunal para manifestar que la "única expectativa" que tiene una vez que el juicio quede para visto para sentencia está en el "dictado de una sentencia justa".