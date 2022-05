El juicio al Cuco no será televisado

No habrá un juicio televisado. La juez de lo Penal número 7 de Sevilla, que enjuiciará a partir del próximo jueves, 26 de mayo, a Francisco Javier García Marín, el Cuco, y a su madre, Rosalía García Marín, por un delito de falso testimonio, ha atendido la petición de las defensas de ambos acusados para que el juicio no se grabe por parte de los medios de comunicación y tan sólo se permitirá la grabación de un "mudo" antes del inicio de la vista oral. Dentro de la Sala del juzgado habrá periodistas, pero no se permitirá que las sesiones del juicio se graben con medios audiovisuales.

La juez Olga Cecilia Simón ha acordado que no haya una "señal institucional" facilitada a los medios de comunicado con el contenido íntegro de las sesiones, que sólo podrán seguirse dentro de la propia sala del tribunal. Como la Junta de Andalucía mantiene los límites de aforo a causa de la pandemia del coronavirus, a pesar de que las restricciones se han ido levantando progresivamente y se han celebrado con normalidad la Semana Santa y la Feria de Abril, sólo habrá disponibles 13 plazas para la prensa dentro de la Sala, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La magistrada ha atendido de esta forma la petición de las defensas, como la que ejerce el abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende al Cuco, quien ante el requerimiento efectuado por la juez se mostró a favor de celebrar el juicio en “audiencia pública”, esto es con presencia del público y de los medios de comunicación, pero se opuso a que se tomen imágenes de los acusados para evitar “la pena de telediario”.

El letrado no puso ninguna objeción a que se celebren las sesiones en audiencia pública y que los periodistas tengan acceso a la vista oral. “Distinto es la grabación de imágenes por parte de los medios de todo o parte del proceso para su posterior reproducción. A este respecto, consideramos que la Sala de un tribunal no puede ni debe convertirse en un escenario en el que representar una obra teatral para mayor gloria de un público ávido de morbo, o para satisfacer intereses publicitarios que en nada ayudan al recto sentir de la Administración de Justicia”, asevera Agustín Martínez.

Por su parte, el abogado Rafael Ramírez-García del Junco, que representa a la madre del Cuco, se pronunció en términos similares, al afirmar que como el juicio se celebra en "audiencia pública", no tenía ningún inconveniente en que se tomaran imágenes previas al juicio, el denominado "mudo". El letrado recordó los "recientes escándalos en el juicio de Isabel Pantoja", por lo que consideró que el juzgado debe ser "especialmente escrupuloso" en relación con la captación de imágenes.

Opinión bien distinta mostró la abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de Marta del Castillo y que no se opuso a la grabación de las sesiones del juicio por parte de los medios de comunicación.

La letrada explicó en un escrito remitido al juzgado que sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar por la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, “uno de los principios por los que se rige el sistema procesal español es la publicidad de los juicios, esto es, audiencia pública salvo que hubiera implicado menores de edad o se tratara de delitos contra la libertad sexual”.

Como el delito por el que se va a juzgar al Cuco y a su madre no está comprendido entre los que se excluye la publicidad y “siendo de interés para la sociedad, en cuanto se trata de un delito contra la Administración de Justicia, con grave perjuicio a las víctimas del juicio donde se profirieron las supuestas declaraciones mendaces, nada tenemos que oponer a las grabaciones que garantizan la publicidad de las sesiones”.