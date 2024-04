El accidente de tren entre Málaga y Sevilla ocasiona retrasos en dos convoyes más

El tren de media distancia que ha sufrido una colisión lateral con un tractor entre las estaciones de los municipios sevillanos de Osuna y Pedrera, donde está detenido, ha ocasionado retrasos de momento en dos convoyes más, en concreto el media distancia Sevilla-Málaga de las 7:14 horas y el tren de las 8:25 horas.

Según ha informado Renfe, a las 8:15 horas, un tren de media distancia que cubría el trayecto entre Málaga y Sevilla ha colisionado lateralmente con un tractor entre las estaciones de Osuna y Pedrera.

No se han registrado daños personales entre los pasajeros y los daños materiales sufridos por el tren son de carácter leve, pero el tráfico ferroviario en ambos sentidos ha quedado interrumpido en este tramo.

A esta hora, el tren permanece a la espera de la actuación de la Guardia Civil para poder reanudar la marcha, con lo que en principio no se prevé un transbordo de los pasajeros por autobús.

Por el momento se investiga si se trata de una zona de paso no permitida para el vehículo agrícola o, bien, se trata de en un paso a nivel de tipo particular, es decir, sólo para uso del concesionario como acceso a su finca, no siendo de uso público.