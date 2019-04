Los impuestos que reducirá el jueves el Gobierno del cambio: IRPF, Sucesiones y Actos Jurídicos

El Gobierno de PP y Ciudadanos avanza en la bajada de impuestos. La "revolución fiscal", como la ha calificado Elías Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, comienza con la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que entrará en vigor este jueves.

Pero no es el único tributo que verá su tasa reducida en las próximas fechas. Juanma Moreno habló de "bajada masiva de impuestos" y las primeras decisiones hacen pensar que el Ejecutivo va a cumplir con esta promesa. "Hay que gastar menos y gastar mejor", ha insistido el consejero de Presidencia y portavoz

Además del polémico gravamen a las herencias, que ahora tendrá está bonificado al 99% también para las donaciones, el Gobierno ha puesto en marcha la primera rebaja del IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados.

"Creemos que los andaluces no deben pagar más impuestos por vivir en Andalucía", ha defendido Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía al desgranar el proyecto de bajada fiscal. "Queremos dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos", ha insistido el consejero, que ha cifrado en 10,7 millones el coste de estas rebajas fiscales, aunque la rebaja no tendrá coste hasta 2021.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Tras dos bajadas sucesivas con el Gobierno del PSOE, el nuevo Ejecutivo cumple con la promesa de PP y Ciudadanos, incluida en su pacto de Gobierno. En el caso de las Sucesiones, sólo se pagaban a partir del millón de euros de herencia entre familiares directos. A partir de ahora, sea cual sea la cantidad, sólo debe abonarse el 1% de la herencia.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, ha puesto el foco en las donaciones, cuyo tributo no se había tocado hasta ahora. Si bien son pocos los beneficiarios de esta rebaja en sucesiones, en donaciones se puede beneficiar practicamente toda la población. "A los 92 días tienen ustedes el decreto", ha defendido Bravo.

IRPF

En el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) la reducción se centra en la imitación de los tipos estatales y reduciendo los tramos de ocho a cinco en un proyecto para cinco años. Juan Bravo ha aludido a una merma de ingresos por el IRPF de 149 millones de euros en 2023, cuando la rebaja fiscal de este tributo será completa según los parámetros que se ha propuesto el nuevo Gobierno.

Para este 2019 la rebaja va a ser bajar del 10% al 9,75% en el tramo más bajo, que afectan a los trabajadores que ganan hasta 12.450 euros al año; mientras que en el tramo más alto la rebaja es del 25,5% al 24,90%. Este tipo se aplica a los que ingresan más de 120.000 euros al año. El objetivo es que el tramo bajo esté en 9,5% y el tramo alto al 24,5% par a 2023.

Al aplicarse esta reforma al tramo más bajo, Juan Bravo ha asegurado que hay 3.700.000 contribuyentes que se beneficiarán de esta medida.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

Se amplia la bonificación que ahora tienen los jóvenes y los discapacitados. El foco son las familias numerosas, en "una apuesta por la natalidad", según Juan Bravo. Es también un guiño a sus socios de Vox. A partir del jueves, cuando entra en vigor el decreto, quien compre una vivienda de menos de 180.000 euros pagará un impuesto de Actos Jurídicos Documentados del 3,5%, frente al 8% actual.

También se hace una rebaja para pymes y autónomos relacionadas con la exención del IVA.