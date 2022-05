El PP reivindica Sevilla como símbolo de "una nueva etapa" en el partido

La provincia de Sevilla ha tenido históricamente un color rojo socialista. Está en el germen de la historia reciente del partido y elección tras elección las urnas han ido consolidando su condición de baluarte socialista, con Dos Hermanas como principal bandera, ondeada ayer mismo de nuevo con un desembarco de presidente y ministros. Pero el PP quiere convertirla en símbolo del cambio en Andalucía (y España) y la reivindica como el espacio de fundación de "una nueva etapa" en el partido, además de marcar un objetivo: "Que ganemos por primera vez en la historia del PP en Sevilla, porque Sevilla y los sevillanos se lo merecen".

Así lo ha reivindicado el candidato popular, Juanma Moreno, ante el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha desembarcado de nuevo en Sevilla para arropar a Moreno en el mayor acto celebrado hasta ahora por los populares en esta precampaña de las elecciones andaluzas. El reto es claro: una victoria en Sevilla sería casi determinante en Andalucía, pero también motivo de alegría (o preocupación, según el barrio) en Madrid con la vista puesta en las elecciones generales. Ante más de un millar de asistentes y entre una marea de banderas verdes y blancas, Feijóo ha reivindicado la importancia del resultado del 19 de junio "para nuestro país". Ha alabado el Gobierno de Moreno, "el presidente de comunidad autónoma que más ha impactado en la economía, el bienestar y la estabilidad de España". Y ha recordado que frente a los otros partidos "nosotros no tenemos un candidato a la Junta, sino un presidente de la Junta y es una cosa sustancialmente distinta. Juanma tiene un balance, un equipo y un proyecto y lo que debemos hacer es hablar de Andalucía" frente a los que "no quieren hablar de Andalucía porque si lo hacemos ellos pierden y nosotros ganamos".

Reducción de impuestos, aumento de la recaudación, creación de empleo e infraestructuras han salpicado no solo los discursos, sino los varios vídeos que se han preparado para el acto. Los populares hacen bandera de la gestión frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que "cuando acabe la legislatura habrá causado un daño económico tan grande que tendremos que empezar a remontar de nuevo, pero aún será peor la reconstrucción institucional y de credibilidad de las instituciones del Estado".

"Vais a tener difícil que alguien pueda desmentir que el Gobierno de Juanma Moreno es el mejor para Andalucía", ha asegurado Feijóo, que considera que muchos votantes socialistas asumen que Moreno es el mejor presidente de Andalucía. En el contexto de ruptura de la izquierda, con los partidos divididos en coaliciones enfrentadas entre ellas, tampoco perdió la oportunidad de ahondar en la herida “si no son capaces de presentar unidos una candidatura o de ordenar los papeles para presentarla, cómo van a gobernar unidos y presentar un presupuesto”. Sin nombrarlo, también hubo mensaje para Vox: “Incluso los que nos critican y dicen que no se vote al PP, sino a ellos, pero que quieren gobernar con nosotros, no han gestionado un euro público en su vida”.

Inmersos en un escenario verde, con un fondo de sucesivas imágenes de lugares y eventos de todas las provincias, los populares han lanzado su particular versión del voto útil, el que les permita gobernar sin Vox y frente a un hipotético gobierno frankenstein de las izquierdas. Moreno ya ha avisado de que se plantea una repetición electoral, ha marcado unas líneas rojas para una hipotética negociación. Hoy ha reclamado "a todos los andaluces que concentren su voto en la única opción viable, posible, de transformación que tiene Andalucía, que es el PP de Andalucía. Les pido su confianza, que le vamos a devolver con hechos, trabajo, compromiso". También a los votantes socialistas "enfadados y decepcionados. Les pido que se lo piensen". Y ha advertido a los suyos que "todavía queda mucho", aunque las encuestas sean favorables. Frente a ese intento de desmovilización que le achaca el PSOE, ha llamado a sus militantes y simpatizantes a actuar. "No infravaloremos la capacidad de algunos de nuestros adversarios. Es una maquinaria política muy engrasada cuya única finalidad es el poder. Nuestras armas frente a ese enfado son la honestidad, la sinceridad y una sonrisa poderosa". "Tenemos que echarnos a la calle para consolidar el cambio político de Juanma Moreno que tanto bien le está haciendo a Sevilla", ha añadido el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz.

Moreno no ha dejado sin responder las críticas formuladas por Pedro Sánchez el día anterior. Este había culpado a los populares de crear un clima de crispación en todo el país siempre que no gobiernan. “Es la peor corrupción, creen que España es suya”, aseguró. “O es muy insensato o es un desahogado. ¿Es que nadie le ha contado que el mayor caso de corrupción de España se produjo en Andalucía con un gobierno del PSOE? Al menos que alguien le cuente la historia de Andalucía”, contestaba el presidente de la Junta. Tampoco se olvidó de mencionar al despliegue de ministros (hasta ocho) en el acto de apoyo al candidato socialista, Juan Espadas. “Yo les pido que vengan muchísimo a Andalucía, pero a construir, a invertir, a mejorar, a transformar y a ayudar al Gobierno andaluz a seguir avanzando, y que no vengan a insultar”, apostilló.