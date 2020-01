La crisis en el PSOE andaluz empieza por Sevilla

La crisis dentro del PSOE andaluz ha terminado por estallar en su agrupación más poderosa: la de Sevilla. Cuatro miembros de la Ejecutiva han dimitido para comenzar a preparar una alternativa a su secretaria provincial, Verónica Pérez, y a Susana Díaz. "La Ejecutiva de Sevilla no es más que una sucursal de Susana Díaz, las reuniones no duran más de quince minutos y no se discute ni en los comités provinciales", ha indicado uno de los dimitidos, Jerónimo Guerrero, ex alcalde de El Coronil.

Según ha explicado Guerrero, las dimisiones obedecen la intención de hacer el proceso transparente, "dando la cara, no nos vamos a esconder ni vamos a organizar reuniones secretas". Las otras tres personas que han dimitido son Rafael Recio, alcalde de Camas; Manuel Domínguez, ex portavoz socialista en la Diputación, y Carmelo Cubero, ex alcalde del Real de la Jara. No se descartan más dimisiones en las próximas horas. Recio ha explicado que su dimisión no está relacionada con las otras tres, y que así se lo ha dejado por escrito a su secretaria provincial.

Los críticos han elaborado un documento para establecer las bases de un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz, y lo han hecho en colaboración con dirigentes de otras provincias: Huelva, Cádiz, Jaén y Málaga. En Sevilla, el documento se presentará en El Viso el próximo jueves.

Hasta ahora, los críticos con Susana Díaz se han mantenido al margen de la discusión pública. El ex portavoz parlamentario Mario Jiménez sí ha declarado hace unas horas que el próximo congreso regional será el primero desde principios de los años noventa en los que el secretario general se presente sin ser presidente de la Junta. Aunque algo críptico, la declaración de quien fuese número dos del PSOE andaluz es todo un aviso. Manuel Chaves tuvo que dejar la secretaría general del PSOE andaluz cuando José Antonio Griñán fue elegido presidente de la Junta después de varios meses de tensión entre ambos. Y algo parecido sucedió con Susana Díaz, se adelantó el congreso para que la designada como presidenta tomase las riendas del partido.

Los críticos contra Susana Díaz son los partidarios de Pedro Sánchez y varios dirigentes más, que se han ido sumando a raíz de que se perdiese la Junta de Andalucía y de la certeza de que el Gobierno del PP y de Ciudadanos puede durar toda la legislatura. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, también ha criticado a la dirección malagueña.