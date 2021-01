El coronavirus aplaza varios meses las declaraciones de Invercaria

La pandemia de coronavirus sigue alterando la vida judicial: el juez que investiga las ayudas del caso Invercaria ha modificado todo su calendario de declaraciones por no disponer de una sala amplia donde quepan todos los abogados personados. Su primera medida: aplazar tres meses, hasta finales de abril, las comparecencias previstas para finales de enero y principios de febrero.

En una providencia a la que tuvo acceso este periódico, el juez de instrucción 16 indica que “por razones de servicio y no disponiendo este juzgado de sala amplia habilitada para la práctica de todas las declaraciones”, se suspenden los señalamientos de los días 25, 27 de enero y 1 y 3 de febrero y se fijan para los días 20 y 23 de abril.

En la primera de esas fechas deben acudir como investigados Tomás Pérez Sauquillo, ex presidente de la empresa de capital riesgo andaluza, así como Jacinto Cañete, ex director general de IDEA, Juan Vela Quiroga, ex director general de Finanzas de IDEA, Elías Atienza, ex director de la Corporación Tecnológica de Andalucía, e Isabel de Haro, ex secretaria general de Desarrollo Industrial de la Junta.

Para el 23 de abril se señalan las de otros ocho testigos, entre ellos Laura Gómiz, ex presidenta de Invercaria, y Miguel Angel Serrano Aguilar, ex director de IDEA.

En otra providencia, se señalan para el 6 de abril las declaraciones en calidad de investigados de Laura Gómiz, Tomás Pérez Sauquillo, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete.