Un cóctel sin remdesivir en la primera ola de la pandemia

Sierra es el coordinador del Registro Español de Resultados de la Farmacoterapia frente a la Covid-19 (Rerfar Covid-19) , un estudio hecho a partir de los tratamientos aplicados a unos 8.000 pacientes en 170 hospitales de España. La muestra no es desdeñable. El fin es examinar el balance entre el beneficio y riesgo de las terapias, un elemento para mejorar el conocimiento sobre la "aportación" y "utilidad" de los fármacos empleados en España hasta la fecha.

"Es difícil equilibrar prudencia y pericia clínica", afirma Jesús Sierra , jefe de sección en la farmacia del hospital de Jerez , cuando se le pregunta por la máxima hipocrática de primero no hacer daño. "La sensación que ha impregnado todo respecto a las decisiones terapéuticas es la de estar en guerra ", dice antes de añadir que "nos hemos encontrado con unas cifras de letalidad por encima de lo esperado", recuerda Sierra, chiclanero, doctor en Farmacia por la Universidad de Granada y una de las personas que más sabe sobre el cóctel farmacológico empleado en los hospitales españoles contra el coronavirus.

El confinamiento es una de las pocas certezas a las que se ha agarrado la humanidad para salir a flote de la primera ola pandémica. Sin una solución farmacológica segura todavía –una vacuna o un tratamiento específico y eficaz–, no queda otra que el encierro, coinciden los virólogos, infectólogos, y especialistas en salud pública. Si hace un mes y medio ingresaban entre 300 y 400 pacientes por Covid-19 en los hospitales andaluces, ayer lo hicieron 18.

El combinado durante la pandemia

Remdesevir

Usado en un 0,5% de los hospitales, algo anecdótico. (Está reservado para la elaboración de ensayos clínicos.) En abril, un estudio con una muestra no significativa elevó a las nubes el valor de las acciones de la empresa que lo fabrica, aunque aún no hay evidencia sobre su eficacia y seguridad. Se sintetizó para combatir la hepatitis C y probado con el Ébola.



Hidroxicloroquina

Es el fármaco de referencia, empleado en el 85 y el 90% de los hospitales de España y cada vez más administrado junto al antibiótico azitromicina. La Junta tuvo que endurecer su dispensación en las farmacias, que comenzaron a sufrir desabastecimiento y los enfermos de lupus o artritis, sus usuarios habituales, vieron peligrar sus tratamientos. La cloroquina proviene del árbol de la quina, de cuya esencia se hace la tónica.



Lopinovir/ritonavir

Un combinado indicado para impedir el desarrollar el sida y que ha sido empleado en el 70% de los hospitales de España.



Inmunosupresores

Reducen la respuesta inmune y, por tanto, la inflamación producida en la fase de la enfermedad que cursa con mayor gravedad.



Anticoagulantes

La heparina se emplea desde el inicio de los síntomas y, junto a los inmunosupresores, ha sido clave para reducir la mortalidad.