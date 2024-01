El candidato socialista de Portugal: "El trasvase del Alqueva a Andalucía no está estudiado"

El secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos, sucesor de António Costa y candidato a primer ministro, considera que el cambio climático tiene consecuencias para las fronteras de los países, por lo que quieren llevar el tema de la sequía al debate europeo. Así lo señaló Santos (1977, São João da Madeira) en una entrevista telefónica con Efe, en la que habló de su preocupación por la sequía, la necesidad de modernizar la economía de su país y sus prioridades.

Santos se encuentra este miércoles en Bruselas para verse con responsables socialistas europeos, después de que la víspera se reuniera en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha solicitado la máxima celeridad en las negociaciones entre el Gobierno de España y su homólogo de Portugal para que se puedan transferir "cuanto antes" recursos hídricos de la presa del Alqueva al sistema hídrico de la provincia de Huelva.

-La península Ibérica es una de las regiones del mundo que más sufre el impacto de la crisis climática. ¿Qué vías de colaboración ve entre Portugal y España frente a la sequía?

-La sequía es un tema que preocupa mucho a los dos países y ya ha habido una respuesta del Gobierno portugués y del español. No obstante, es un tema también europeo. El cambio climático tiene consecuencias para las fronteras de cualquier país y, por tanto, queremos llevar el tema del agua, de la sequía, al debate europeo, porque entendemos que este tema no puede ser solo un asunto nacional y debe tener una respuesta europea.

-¿Consideraría viable una transferencia de agua del embalse portugués de Alqueva a zonas de España aquejadas por la sequía como Andalucía?

-Es un tema que no está estudiado y, por tanto, no tengo mucho que decir en este preciso momento.

-Si gana en las elecciones del 10 de marzo en Portugal, ¿mantendrá el proyecto de tren de alta velocidad como está ahora, con la conexión Lisboa-Vigo?

-Yo fui ministro de Infraestructuras (febrero de 2019-enero de 2023) y, por tanto, el proyecto de la alta velocidad comenzó conmigo y va a continuar, obviamente. Primero hay una idea equivocada sobre la conexión Lisboa-Madrid, porque está en curso, siempre me sorprenden algunas declaraciones de los alcaldes de Madrid y de Lisboa, porque en realidad esa conexión está en marcha, tanto de lado español como del portugués, es una cuestión que no se menciona.

Aun así, para nosotros, los portugueses, la conexión Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo es muy importante porque la demanda entre Lisboa y Oporto es diez veces superior a la demanda entre Lisboa y Madrid, eso primero. Segundo, la conexión entre Galicia y el norte de Portugal es muy importante, porque hablamos de dos regiones de Portugal y de España con mayor relación económica y social, por eso para nosotros, y sabemos que también para Galicia y España, la conexión Oporto-Vigo es fundamental. Hablamos de las dos regiones más integradas económica y socialmente. Creo que ni todos los españoles ni todos los portugueses tienen consciencia del vínculo tan próximo, tan estrecho entre el norte de Portugal y Galicia (...).

Pero esa conexión Lisboa-Oporto y Oporto Vigo no pone en riesgo la inversión que se está haciendo ahora entre Lisboa-Elvas y Badajoz-Madrid, ese trabajo se lleva a cabo en el momento en que estamos hablando.

-Tras ocho años de Gobierno socialista de António Costa, si usted gana las elecciones va a heredar un país con protestas todas las semanas, una grave crisis de vivienda y bajos salarios, ¿Cuál es su receta para resolver esta situación?

-Primero quería decirle que el martes escuchamos que Portugal fue el país que en el marco europeo más creció económicamente, el segundo fue España. Los dos países son los países que están creciendo más económicamente que cualquier otro país europeo. Ese es el camino que queremos continuar, porque la economía y la política económica, y el desarrollo económico de Portugal son mi primera prioridad.

Muchos de los problemas que todavía tenemos en Portugal se deben a una economía que no es suficientemente sofisticada, compleja, diversificada... Y esa es nuestra prioridad principal: conseguir aplicar una estrategia que permita a Portugal migrar a sectores de mayor valor añadido con mayor incorporación del conocimiento. Esta es nuestra primera prioridad, que pretende dar respuesta a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, concretamente, los bajos salarios.

-En sus discursos habla de la necesidad de modernizar la economía, pero también ha dicho que no se puede cambiar todo al mismo tiempo, que es preciso definir prioridades. ¿Cuáles son las suyas?

-Lo que es importante en este momento y es lo que he defendido es que no tenemos recursos ilimitados, no podemos tener la pretensión de apoyar a todos los sectores de la misma manera, los tenemos que usar de manera inteligente y tener una política más selectiva, apoyando con más fuerza, más intensidad, los sectores y las tecnologías con mayor capacidad de arrastre para el resto de la economía. No será el primer ministro o el ministro de Economía quienes escojan o definan cuáles son los sectores a apoyar.

Tenemos que implicar a la sociedad portuguesa, las asociaciones empresariales, las universidades... Tenemos que involucrar a la sociedad para definir cuáles son los sectores donde hay más capacidad instalada en Portugal, científica, tecnológica, empresarial, que nos permitan entender cuáles son los de mayor arrastre de la economía. Por tanto, la selección de los sectores y de las tecnologías tiene que ser un proceso muy participativo y no decidido desde un gabinete ministerial.