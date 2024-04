Una alerta al móvil avisará también a los andaluces de sus citas para pruebas diagnósticas

Primero fueron las citas con el especialista, luego las consultas de enfermería, las pruebas diagnóstica por imagen y la Atención Primaria y ahora, también, las citas de pruebas diagnósticas hospitalarias. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está inmerso en un proceso de implantación de un sistema de notificaciones a la ciudadanía para evitar la pérdida de citas por incomparecencia del paciente. Para ello, a finales del año pasado empezó a remitir mensajes de texto a los usuarios para que se dieran de alta en el sistema AviSAS, que, a partir de ahora, incluirá el aviso mediante un mensaje al móvil de procesos diagnósticos pendientes del tipo digestivo, cardiológicos o neurofisiológicos, entre otros, según ha anunciado este viernes la consejera de Salud, Catalina García.

Durante 2023, el sistema de notificaciones del SAS envió 6.512.280 avisos a las personas usuarias por diferentes canales: a través de la app Salud Andalucía, por correo electrónico o SMS a móviles. De ellos, 4.526.534 fueron SMS a móviles, mientras que 1.511.349 fueron a través de la app Salud Andalucía y el resto por correo electrónico. Estas notificaciones contienen, en su mayoría, citas hospitalarias.

Según la última actualización de datos facilitada por la Administración sanitaria, el sistema notifica más de 35.000 avisos diarios de citas e información sanitaria tanto a ciudadanos como a profesionales, de los que el 75% aproximadamente son avisos a los pacientes.

Para recibir estos avisos sobre las citas hospitalarias los interesados deben suscribirse al servicio a través de la app Salud Andalucía. El usuario se suscribe al servicio utilizando un medio seguro de identificación (certificado digital, QR móvil o Cl@ve obtenida con un nivel avanzado de registro). Además, puede elegir el canal de comunicación por el que desean recibir la información: mediante notificaciones en la app Salud Andalucía, correo electrónico o SMS.

La app Salud Andalucía se desarrolló durante la pandemia para establecer mecanismos de interacción e información entre profesionales y ciudadanía, teniendo siempre presente la concreción, sencillez y seguridad que debe envolver este tipo de comunicaciones.

Actualmente, está disponible en 38 centros hospitalarios de Andalucía y se espera que en los próximos meses de 2024 quede instalado en todos los centros para notificar sus citas, lo que supondrá eliminar las soluciones digitales locales que operan hasta ahora.

Con esta iniciativa, el SAS tiene un doble objetivo, por un lado, reducir el numero de citas perdidas por incomparecencia del paciente por olvido y, por otro, concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de que esos turnos no se desaprovechen. La medida se ha acompañado, desde hace algunos meses, con carteles en los centros sanitarios en los que se informa de las citas perdidas. Porque las incomparecencias tienen dos perjudicados. Por un lado, el sistema por el coste económico del turno que se pierde. Por otro, los demás usuarios que no pueden beneficiarse de que se les adelante la cita en ese hueco que se desaprovecha. Además, quien no acude, generalmente tiene que ser citado nuevamente, de modo que duplica la demanda de asistencia engrosando las ya excesivas listas de espera.

Por su parte, el departamento que dirige Catalina García descarta, de momento, medidas como la que se está estudiando en Francia, donde su Gobierno ha planteado implantar una multa de cinco euros a las personas que no acudan al médico sin un aviso previo o un argumento válido. De las casi 40 millones de citas que el SAS dio el año pasado, 3,9 millones fueron fallidas, los pacientes no avisaron. Además de una descortesía, esta actitud perjudica a los pacientes en espera y contribuye al engrosamiento de las listas de demora.