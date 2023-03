El 80% de los andaluces cree que sus hijos menores no consumen pornografía en la red

El 70% de los andaluces que no supera la mayoría de edad hace uso de internet habitualmente. Pese a ello, el 80% de los padres cree que sus hijos menores no consumen pornografía en la red aunque el 68% confiese no controlar si sus pequeños observan escenas sexuales. Así lo desvela el último Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA) relativo a 2022.

La mayoría de menores comienzan a hacer uso de internet antes de los ocho años (43,9%); mientras que un 32,4% lo hace entre los ocho y los diez años. El 18,4% entre los once y los trece, y solo un 3,2% inicia su experiencia en el mundo virtual a partir de los trece años.

Llama la atención, según los datos presentados este martes por el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, que el 11% de los menores de 13 a 17 años hace uso de internet de manera permanente. Igualmente destaca que un 24% de los jóvenes que comprenden esta franja de edad se conecta a la red durante dos o tres horas diarias, y que el 20% lo haga entre cuatro y cinco horas.

Con este contexto, el BBA profundiza en el consumo de pornografía en la red por parte de menores como consecuencia de la alerta sobre un incremento exponencial derivado del "fácil acceso". Y es que, tal y como confirmó un estudio llevado a cabo por este mismo órgano, solo cinco de 45 páginas web analizadas contaban con algún sistema de verificación de edad de los visitantes, y además consistían únicamente en un simple formulario al que responder "sí" o "no" a la pregunta de si era mayor de edad.

Sin embargo, solo el 10,8% de los padres encuestadas para elaborar el barómetro ha manifestado que sus hijos sí consumen pornografía en internet frente al 68%, que lo niega. Según reflexionan desde el Consejo Audiovisual de Andalucía, estas cifras podrían deberse a la deseabilidad de los padres de que esto fuese así, lo que quizás dificulte su reconocimiento ante una encuesta, pues "analizando otras fuentes se ha demostrado que el consumo por parte de los menores va en aumento".

En cuanto al perfil, se observa que el porcentaje aumenta hasta el 14,7% en el caso de personas que residen en hogares con hijos con edades comprendidas entre 6 y 24 años, o adultos que viven con sus progenitores. De igual modo, se registra un mayor porcentaje entre los votantes de PSOE, Vox o en blanco.

El 59,5% de la población andaluza con menores a su cargo asegura tener instalado algún sistema de control parental para evitar el consumo de pornografía en internet por parte de sus hijos menores de edad. De ellos, el 23% opta por establecer un horario de uso de la red y el 9,7% indica que restringe el uso de wifi a zonas comunes.

Si en algo está de acuerdo la inmensa mayoría (99,6%) es que los mecanismos de regulación y de control para evitar el consumo de escenas sexuales de los menores son necesarios, pues el 60,6% opina que de la pornografía puede inducir a comportamientos sexuales violentos.

Influencer, la nueva profesión que todos los jóvenes conocen

Moda, belleza, gastronomía y viajes son algunas de las temáticas que tratan los llamados influencers en sus redes sociales. Creadores de contenidos que cuentan con miles de seguidores e influyen de alguna manera en ellos. Una profesión nueva, pero cada vez más mayoritaria. Así lo reflejan los datos.

Un 43% de los encuestados para el BAA dice conocer el trabajo que realizan los influencers y asegura que sigue a alguno de ellos. En general, se observa que, a menor edad, mayor conocimiento se tiene del desempeño de esta profesión. De esta manera, son las personas que se encuentran en la franja de edad de entre 16 y 24 años las que en mayor medida -con un 98%- saben de este oficio. Si bien, en el otro extremo se encuentran los mayores de 75 años, quienes en un 81% desconocen qué significa ser influencer.

De entre las personas que dicen seguir a estos creadores de contenido, un 80% son estudiantes; mientras que de entre aquellos que aseguran no hacer ningún seguimiento, el 86,6% se encuentran jubiladas y el 77% en situación de desempleo.

Respecto a las plataformas mediante las cuales la población andaluza hace los seguimientos a influencers, destaca en primer lugar Instagram y en segundo lugar, YouTube. Por sexo, son los hombres los que en mayor medida (32%) utilizan YouTube. En cambio, las plataformas usadas por las mujeres principalmente son Instagram (41%) y Tik Tok (13,6%).

Los asuntos de mayor interés a la hora de seguir a influencers son los relacionados con la moda y belleza, lo que suscita un mayor interés en las mujeres (41,6%) que en los hombres (5%). Los denominados foodies -creadores de contenido dedicados a la gastronomía- suscitan interés tanto en mujeres (25%) como en hombres (18,4%). Si bien, los viajes despiertan más interés entre las mujeres (17%) que entre los hombres (7,4%). En el caso de los llamados gamers ocurre al contrario, consumen más este contenido los hombres (21%) que las mujeres (4,3%). También los asuntos relacionados con la tecnología interesan más a los hombres (18%) que a las mujeres (4%).