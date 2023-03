Yolanda Díaz empieza a sumar en Andalucía

“Voy a tomar una decisión que espero que sirva para contribuir a mi país, para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal, que no puede hacer la compra o pagar la hipoteca, que es posible mejorar la vida”. Las palabras de Yolanda Díaz ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla sonaron a que en los próximos días anunciará de manera formal la puesta en marcha de su plataforma Sumar, con la que busca evitar la dispersión del voto de la izquierda en torno a una nueva asociación más transversal y en la que tengan cabida personalidades incluso alejadas del mundo político tradicional.

Lo hace en una plaza que le es afín y donde se cumple el guión establecido por la candidata hasta este momento, es decir, comenzar sus “procesos de escucha” (un mitin en toda regla) en aquellos lugares donde la clave para que su nueva aventura tenga éxito, tiene menos dificultades, es decir, el conseguir la adhesión de Izquierda Unida, Podemos y Más País (y sus distintas nomenclaturas) a esa plataforma. Sevilla es uno de esos lugares.

El proceso que le ha llevado hasta el anuncio de ayer, es tan complejo como parece. El equilibrio entre las distintas sensibilidades que deben agruparse en torno a su figura, resultará fundamental para conocer el éxito de la misma.

Yolanda Díaz tiene claro que sin Podemos, está condenada al fracaso y con los morados como gestores de Sumar, también. En cualquiera de ambos casos corre el riesgo más que evidente de no llegar a sumar, más respaldo que loa previsible bajada que los socialistas tendrán como consecuencia del desgaste de la legislatura. El resultado será su intrascendencia a la hora de formar mayoría de gobierno alguna.

Dardos a Pablo Iglesias

Tal vez por ello, en Fibes resonaron las nada disimuladas puyas dirigidas a Pablo Iglesias, a través de una de sus frases más celebres: “cuando coincidimos en el 90% del programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, y nuestra obligación es caminar juntos”. Cuando lleguen esos “próximos días” se verá quiénes respaldan esa postura; de momento, en el acto de ayer la representación de Podemos entre los asistentes, se limitó a un par de concejalas; nadie de la dirección regional de los morados. Quienes sí estuvieron fueron el coordinador general de IULV-CA, Toni Valero; su antecesor en el cargo, Antonio Maíllo, o la dirigente andaluza de Más País, Esperanza Gómez.

“Las personas piensen lo que piensen, cuando están seguras de sus ideas y comparten un proyecto de país van a dar un paso adelante, así que a sumar con esperanza”, proclamó Díaz que dejó pequeño el espacio elegido para el acto (probablemente con toda la intención) y salió a saludar a quienes se quedaron fuera.

Díaz quiso ir un poco más allá y aclarar parte de ese proceso de indefinición que, hasta el momento, envuelve la puesta en marcha de Sumar y aseguró que el proceso que ella misma se había marcado “está concluyendo” y recordó que son 35 los equipos que están “levantando un proyecto de país para la próxima década” y que concitan a más de mil personas pensando el país que quieren, “un país que sume, feminista, ecologista, pacifista, en el que los jóvenes han de tener futuro, en el que la investigación es presente y futuro y en el que la sanidad y la educación pública son vitales”.

Críticas a Juanma Moreno

En cuanto a los mensajes, la vicepresidenta del Gobierno, se arropó de un andalucismo radicalmente diferente al proclamado por Juanma Moreno y se mostró particularmente satisfecha de llegar a Andalucía (la primera vez que lo hacía con Sumar como bandera), “una tierra “maravillosa, de gente humilde y honesta, por la que no se puede pasar, sino a la que hay que llegar”.

“La política va de soñar, de imaginar que la gente puede vivir con dignidad, que podemos tener un poco de esperanza” y apuntó a “lo que ha vivido Andalucía: más de 40 años de democracia en la que el bipartidismo os ha condenado a ser como el resto del país.Ese bipartidismo que ha permitido a lo largo de tantos años que tuvierais una cifras de paro absolutamente indecentes, con tópicos falsos e irreales”.

La ministra de Empleo recordó sus tres años en el cargo, en los que “he escuchado de todo”, entre otras cosas a quienes le decían que cómo quería llevar la estabilidad a Andalucía, una tierra con “características propias” y con sectores productivos como la agricultura que no permite más que contratos precarios.

“En Andalucía se puede vivir del sector agrario y de la agricultura pero de otra manera, con dignidad y con decencia y de esto va la política” y añadió que las 16.000 mujeres marroquíes que conformar el contingente de contratación en origen para la campaña agrícola de Huelva también vienen como indefinidas.

Según Díaz, Andalucía no puede tener un presidente de la Junta que “deja sin ejecutar la mitad del presupuesto público de los españoles en materia de empleo en la comunidad que tiene las peores cifras de desempleo, diciéndole a los andaluces que no va a crear empleo”. Esos fondos, añadió, “se devuelven al Estado, es una vergüenza, con la cifra de paro que hay en Andalucía; sería defendible que pidieran recursos públicos e incluso más, y estamos dispuestos, pero lo que no es justo es que le demos recursos y se permitan la frivolidad de no ejecutarlo”.

Díaz también criticó la política fiscal de Moreno en Andalucía y el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el impuesto a las grandes fortunas y pidió a los asistentes que defiendan las “políticas del Gobierno, que se movilicen para que se vea que si gobernara el PP no habría ERTEs ni subida del SMI ni acuerdo para las pensiones”.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de entrar en el debate sobre la sanidad en Andalucía y señaló a Juanma Moreno que, a su juicio “no necesita a Vox para privatizarla. Lo de Moreno no es casual, sabe muy bien a quién defiende: por cada tributo que baja a los ricos, perdemos centenares de maestros y de personal sanitario”.