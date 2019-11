“En Twitter sobran empujones y faltan achuchones”

Aunque en la red le conocen por ‘Avanti con la Guaracha’, su nombre es José Antonio Núñez (@JosAntonioNez).

Posee un amplio repertorio de apodos, (primer o segundo apellido) pero sin duda el que más le gusta es el de “papá”, vocablo que sale de sus dos hijos: Marta y Joselito. “Desde que ellos llegaron hasta los Domingos de Ramos nublados son bonitos”.

Nacido en intramuros de Sevilla una tarde “fresquita” de julio de 1980 reside actualmente en Jerez de la Frontera (Cádiz). Apunto de cumplir las cuarentas “cuaresmas” es un apasionado de la Semana Santa, un romántico cofrade enamorado por encima de todo y “hasta las trancas” de su fiel compañera, llamada Ruth.

¿Miedo una monja con sangre en la cara?¿Miedo un gachó con una cicatriz pegá?Miedo de verdad da un Domingo de Ramos nublao y lloviendo por Huelva... — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 31, 2019

Ingenioso, simpático y elocuente, así es este popular tuitero que rinde tributo al cantante Silvio y cuya profesión es la de Ingeniero Técnico Agrícola, es decir, “el tío con el coche más sucio de esta parte del hemisferio norte”.

Ante la dualidad futbolística hispalense los colores rojiblancos le delatan hasta el punto de ser tan Sevillista que cree que Rafa Paz ha sido mejor que Messi y Cristiano Ronaldo juntos.

Un cofrade-rockero que lleva el humor en su venas y que “pamplinea” entre Sevilla y Jerez.

- Se ha tenido que dejar usted una 'pasta' en el peaje Sevilla - Cádiz.

- No me saque el tema que me vengo abajo, haciendo cálculos por encima podemos decir que el tramo que va desde Las Cabezas a Los Palacios es mío.

"La frase 'Avanti con la Guaracha' es como un #Yomecuro constante"

- En 1984 el cantante Silvio pronunció la famosa frase 'Avanti con la Guaracha'. Ahora forma parte de su perfil en Twitter.

- Con mucho honor y respeto. La frase va de quejarse menos y sonreír más. Podemos decir que un sinónimo sería ‘venga de frente con él’. Un #Yomecuro constante.

Valentín...una lección de vida.(Esta foto la pondré en el currículum, antes de los idiomas)#yomecuro pic.twitter.com/y6xVgmftYv — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 21, 2019

- Vaya la guasa que hay en la red con su perfil.

- (Risas). Le tengo dicho a mi Community Manager que no diga muchas pamplinas, pero el tío la verdad me hace poco caso. Soy de las personas que piensa que Twitter es una herramienta buenísima para descorchar sonrisas. En Twitter sobran empujones y faltan achuchones.

- Por cierto, es la primavera vez que muestra su rostro para una entrevista.

- Siento lo de la foto, iba a posar con el antifaz puesto, pero hasta así salía mal. Siempre hay una primera vez, es más, pienso que en la vida nos iría un pelín mejor si hiciéramos las cosas pensando eso mismo, que es la primera vez que las hacemos. Sin tener en cuenta la de docenas de veces que la hicimos mal.

Dime la verdad...¿Has pensado lo mismo que yo? pic.twitter.com/VJRwnZKPxT — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 28, 2019

- ¿En qué se parecen y diferencian la Semana Santa de Sevilla y Jerez de la Frontera?

- Se parecen mucho en lo que le gusta un vaso a un cofrade… Se diferencian en lo que va dentro del vaso.

- ¿Qué le motivó a crearse un perfil en Twitter y comenzar a escribir?

- Fue idea de mis amigos, ellos con el cariño que les caracteriza (risas), me dijeron un buen día: “Quillo, Núñez, ábrete ya una cuenta en Twitter, pones tus ‘pamplinas’ allí y así nos dejas tranquilos”. Y así empezó todo. Gracias a mis amigos del alma. Por Instagram y Facebook también me doy mis paseitos.

"Me muero de risa con la gente que tiene gracia sin hacerse el gracioso"

- Y en el humor, ¿quiénes son sus referentes?

- Me muero de risa con la gente que tiene gracia sin hacerse el gracioso. ¿Referente? Pues creo que mi Tía Mari, que tenía gracia a granel en sus venas choqueras.

"En Twitter hay más ofendidos que goterones de cera en la chaqueta de un cangrejero"

- Mezcla la guasa con el mundo cofrade. ¿Un equilibrio difícil de sobrellevar?

- No me suelo meter donde no me llaman, me dolería mucho ofender a alguien, no es mi estilo. Pero vamos que en Twitter hay más ofendidos que goterones de cera en la chaqueta de un cangrejero.

Pues para ser un ensayo pocos costales veo... https://t.co/gzCKMI4Pkd — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 22, 2019

- Quim, miarma, que han llamado de la tintorería que no se quitan los chorreones de cera de la chaqueta... pic.twitter.com/hYrlgRjhgu — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 21, 2019

- ¿Recibe muchas críticas?

- Mañana me dan encuadernado el primer tomo. (Risas).

"Los cofrades deberíamos reírnos un poco más de nosotros, antes de que lo hagan los demás"

- Hay Hermandades que en redes sociales usan el recurso del humor. ¿Qué le parece?

- Me encantan los Community Managers cofrades que se toman las redes sociales con un poco de guasa sana. Los cofrades deberíamos reírnos un poco más de nosotros, antes de que lo hagan los demás.

- Las personas cercanas son las que dicen la verdad. ¿Su entorno se ríe con sus publicaciones?

- Mis amigos están a media tarde de ponerme una orden de alejamiento por contarles mis ‘pamplinas’. En cuanto a mi familia, no hay grupo humorístico mayor en España. Somos una película de Berlanga andante.

Soy poco de contar temas personales pero bueno hoy lo necesito.Abro hilo... pic.twitter.com/7HiXSpfdAi — AvantiConLaGuaracha® (@JosAntonioNez) October 27, 2019

- Me comentan que no se maneja muy bien en el mundo digital, ¡quién lo diría!

- Soy un auténtico desastre, pocas cosas se me dan tan mal en la vida como los botones y las pantallas. La gente que me conoce y sabe de mi incapacidad digital duda que sea yo el que escriba. Y en verdad están en lo cierto ya que lo hace mi Community Manager. (Risas).

"Para mí, la muerte y los flamenquines del Bar ‘Santa Marta’ son intocables"

- ¿Tiene líneas rojas que no está dispuesto traspasar para hacer reír?

- Sí, jamás me reiría de la muerte. La muerte es demasiado seria como para descojonarse de risa en la barra del bar del tanatorio recordando anécdotas con los familiares. Para mí, la muerte y los flamenquines del Bar ‘Santa Marta’ son intocables.

- ¿Dónde se inspira para tanta 'pamplina'?

- En esta tierra es facilísimo, me siento y miro a mi alrededor. El personal me da el trabajo hecho. No hay nada más inspirador que escuchar más y hablar menos.