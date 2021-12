Siguen las protestas en Sevilla por la falta de renovación de personal en el SAS

Las movilizaciones para exigir la renovación de la totalidad de los contratos que terminaron a finales de octubre en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúan. Los sindicatos han vuelto a movilizarse contra la salida de 8.000 profesionales de la sanidad pública (en torno a 4.500 en la provincia de Sevilla) a los que no se ha renovado el contrato. Un extremo que desde CSIF consideran "lamentable que haya ocurrido". "Aquí no sobra nadie y hemos visto que con el repunte por el Covid y el plan de vacaciones nos están faltando profesionales y no los encuentran porque se han ido fuera", ha dicho durante la protesta el presidente de CSIF de Sanidad Andalucía, Victorino Girela, que ha participado en la concentración a las puertas del SAS en Sevilla este martes junto a UGT y CCOO.

Girela ha insistido en "el sinsentido" que ha supuesto la no renovación de 8.000 profesionales que a 31 de octubre "se fueron a la calle". "Vamos a seguir reivindicando que nuestros profesionales necesitan seguridad en el trabajo, contratos estables y una plantilla más ajustada a la realidad que vivimos. Tenemos una sobrecarga enorme, por lo que pedimos mayor inversión", ha manifestado, para añadir que los presupuestos "podrían haber significado un impulso para la atención primaria y la sanidad". "Hace falta que de una vez por todas los políticos se pongan en serio a trabajar por una sanidad pública de calidad", ha concluido.

La movilización de este martes, de la que los convocantes han destacado una "amplia" participación sigue la estela de las protestas que los tres sindicatos han protagonizado desde la primera semana de noviembre, cuando se concentraron en todas las provincias de la comunidad al saberse que 8.000 de los 20.000 profesionales que habían sido contratados en Andalucía como refuerzo ante el Covid-19 no verían renovados sus contratos. Las protestas se desarrollaron entonces ante hospitales de las ocho provincias en las que los sindicatos insistieron en que el SAS sufre "déficit de personal desde hace años" que, han sostenido, "se ha acrecentado con la política del Gobierno andaluz"

Desde CCOO de Andalucía, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, José-Pelayo Galindo, en declaraciones a los medios durante la protesta, ha tachado de "rastrera" la política sanitaria de la Junta, que "no sabemos qué objetivo tiene, ya que lo único que está consiguiendo es maltratar a sus trabajadores y a la sanidad pública", de tal forma que la atención primaria está en unas condiciones penosas". "Ya dijimos que con el despido de 8.000 trabajadores se estaban equivocando porque venían nuevos retos con la covid y porque vendría otra ola".

"Son unas políticas totalmente economicistas que van en contra de una sanidad pública equitativa y a favor de la población andaluza", ha añadido.

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A, Antonio Macías, ha afirmado que "un día más nos volvemos a concentrar para protestar por la falta de claridad del SAS y la falta de prevención y previsión", ya que "estamos en las fechas que estamos, la incidencia acumulada sigue subien", y mientras tanto las direcciones de nuestros centros siguen buscando enfermeras, que desgraciadamente hemos despedido hace un mes".

Además, ha apuntado que tienen "grandes dudas" sobre si se cumplirán los acuerdos establecidos, porque "ni siquiera saben si hay presupuesto para que se cumplan esos acuerdos", al tiempo que ha añadido que en el caso del complemento de rendimiento perdonal (CRP) "están pagando lo que quiere, cuándo quieren y cómo quieren" para "al final dar vueltas y no pagar el cien por cien, que es lo que se merecen nuestros trabajadores".

Así, ha indicado que seguirán las movilizaciones hasta que "no tengamos claro que harán con los presupuestos", porque los trabajadores "están hartos de promesas incumplidas".