Andalucía pide a las embarazadas que vayan a vacunarse "sea cual sea su estado de gestación"

El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento específico a las embarazadas en cualquier etapa de gestación para que acudan de forma inmediata a vacunarse contra la Covid, ya que hay "un volumen importante" de mujeres en este estado que están ingresadas en los hospitales de la comunidad.

Aguirre ha pedido a estas mujeres, que están principalmente en la franja de edad de 20 a 40 años, que "en cualquier momento del embarazo" acudan a su centro de salud para vacunarse.

Hago un llamamiento a las embarazadas, sea cual sea su estado de gestación: acudan a vacunarse. Los riesgos de padecer COVID aumentan en las gestantes y también puede afectar al feto, en cambio la vacuna, protege también al bebé.Esta mañana en @CanalSurRadio. pic.twitter.com/1oXqYx9Yd0 — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) July 28, 2021

No esperar al parto

El consejero ha dicho que ha habido "información anómala o falta de conocimiento" sobre los efectos en embarazadas que ha hecho que muchas quieran esperar al parto para vacunarse, pero ha advertido de que es mejor hacerlo inmediatamente porque son un grupo "de alto riesgo".

Salud asegura que los riegos de padecer coronavirus aumentan en las mujeres gestantes y puede afectar al feto, mientras que la vacuna protege también al bebé.

Los jóvenes, el otro foco de preocupación

Sobre la incidencia del virus en los jóvenes, Aguirre ha admitido que la edad es un tema que les preocupa, ya que los contagiados son mayoritariamente jóvenes o personas no vacunadas porque no pudieron, no quisieron o porque no había llegado su franja de edad.

Entre el 5 y 7 por ciento de los ingresados estaban inmunizados ya con las dos dosis, lo que sumado a la juventud de los nuevos contagiados está haciendo que evolución sea mejor que en otras olas.

Aguirre ha señalado que la incidencia acumulada ya no es una variable tan importante como antes porque la mayoría de contagiados son asintomáticos y el valor ahora está en la presión asistencial.

Quinta ola singular

Ha explicado que ninguna comunidad esperaba una quinta ola "tan singular", sobre todo que afectara tanto a los jóvenes, algo que ha ligado a la variante Delta, que contagia mucho más, por lo que la inmunidad de grupo deberá ser ahora del 85 % y no del 70 %.

La incidencia acumulada entre los jóvenes de 15 a 30 años está en 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con menor repercusión clínica de la que hubo anteriormente.

Por otra parte, Aguirre ha garantizado taxativamente que el SAS nunca pondrá ninguna traba para atender a los que no hayan querido vacunarse y ha explicado que cuando el pasaporte covid esté ofertado a toda la población podrá ser "una variable importante" para viajes o para el acceso al interior de establecimientos.

En cuanto a las residencias, ha explicado que se están viendo positivos pero con asintomáticos y un número de ingresos "mínimo", también con poca evolución "hacia el fallecimiento".