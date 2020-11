Salud cambia la forma de pedir la vacuna de la gripe por riesgo de desabastecimiento

La Junta de Andalucía modifica el sistema de citas para la vacunación de la gripe ante un previsible desabastecimiento para aquellas personas para las que está clínicamente indicada y tras morir de éxito en su intención de llegar al mayor volumen de población posible por el riesgo añadido este año por el peligro de la coinfección con el coronavirus.

Los nuevos protocolos para la gestión de las citas fueron dados a conocer este lunes tras haber sido ya dispensadas, según las cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias, 1,18 millones de vacunas en toda Andalucía, es decir, más de la mitad del total de dosis adquiridas este año –2,3 millones– y tras alcanzar el número de personas totales vacunadas en toda la campaña de 2019.

“La demanda de vacunación ha sido tan alta en las primeras seis semanas de campaña que ha hecho que se tengan que reconducir las dosis disponibles para la población de mayor riesgo”, han señalado fuentes del Sistema Andaluz de Salud como explicación a este cambio de maniobra en plena campaña.

A partir de estas nuevas indicaciones, Salud ha retirado las opciones para solicitar la vacuna de la aplicación para teléfono móvil Salud Responde y de la aplicación para web ClicSalud+ con el único objetivo de priorizar a los mayores de 65 años que, como primer grupo de riesgo, son los únicos que podrán coger cita a través de estos sistemas. Eso deja fuera al resto de pacientes para los que tendrán que ser sus médicos de familia los que decidan si se la mandan o no.

Los organismos sanitarios afirman que es indispensable que la población de edad avanzada y personas de riesgo con enfermedades crónicas o determinadas situaciones (embarazadas, menores de seis meses, sobrepeso, etc), se vacunen porque en conjunto con el coronavirus, las consecuencias pueden ser muy negativas para la salud y más en la situación que existe en los centros sanitarios que están al borde del colapso.

Una concienciación de la que desde distintos organismo sanitarios se insistió tanto al inicio de la campaña, llegándose incluso a establecer puntos de vacunación fuera de los propios centros de salud para desatascar el sistema, tales como instituciones médicas, hermandades o asociaciones, y a los que se ha estado pudiendo acceder hasta ahora sin cita previa y sin cumplir los requisitos de prioridad para la vacunación, que pasa, fundamentalmente, por ser mayor de 65 años o pertenecer a un grupo considerado de riesgo, además de los sanitarios y otras profesiones de atención al público o servicios esenciales, como policías o bomberos, y que ha llevado a una situación de posible desabastecimiento en un momento en el que todavía quedan muchas personas pertenecientes a estos colectivos sin vacunar.

De hecho, ya hay algunas zonas en la provincia de Sevilla donde, según los testimonios de algunos sanitarios, “por la falta de previsión” hay centros de salud donde “directamente ya no hay dosis” y a los que se les ha advertido, incluso, de que no es posible el envío de más vacunas. Una situación alarmante, teniendo en cuenta, según los mismos profesionales, que todavía “hay muchísima gente prioritaria con las citas cogidas y a las que no van a llegar las existencias que quedan”.

La situación es tal que, los responsables de la vacunación en los centros de salud de aquellas zonas más carentes de dosis están enviado una circular en la que se pide se destinen las existencias actuales “exclusivamente a las personas de riesgo”, excluyendo así a los convivientes, que también se habían incluido este año como colectivo prioritario. Igualmente se pide la devolución de aquellas dosis que no hayan sido solicitadas hasta la fecha “para poder administrarlas en otros pueblos”.