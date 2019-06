Con tan solo 37 años David Moríñigo Rivas es uno de los promotores de eventos de España con mayor proyección. Le avalan 18 años dedicándose a este sector trabajando con artistas de primer nivel mundial y para proyectos internacionales con el sello de grandes marcas.

Nacido en Salamanca, pero con familia en Sevilla (se considera 50% sevillano), comenzó en Málaga haciendo eventos de música electrónica y de ahí a una firma internacional de reconocido prestigio hasta llegar a ‘Be The Flow Events’: “Una empresa que hemos creado con muchísima ilusión para traer importantes espectáculos de entretenimiento. Formada por un gran equipo de profesionales de los que me siento muy orgulloso”.

Pese a que comenzaron trabajando con espectáculos de otras empresas cada vez más crean géneros propios: “Ya hemos puesto en marcha la ‘Escape room’ de la ‘Casa de papel’ en Madrid, donde han pasado más de 76.000 personas, una producción muy costosa ya que se trata de la sala de escape masiva más grande de Europa, sigue en activa y está funcionando muy bien”.

Y adelanta: “Además de conciertos de música (como el de Daddy Yankee, próximo 24 de junio, y Bryan Adams, próximo 5 de diciembre, ambos en Sevilla), estamos trabajando en crear un proyecto para traerlo a Sevilla, original y adaptado para el público sevillano. Y que nazca aquí en la capital andaluza. Previsiblemente para septiembre u octubre”.

- ¿Qué es lo más complicado para un promotor de eventos?

- Sin duda, saber llegar a la gente. Aunque tengas un producto muy bueno y un artista de primer nivel… Si no sabes crear un evento donde la gente vaya y lo disfrute después va a ir todo en tu contra. Tienes que cuidar cada mínimo detalle. Ajustar los precios, pero dando siempre la calidad que la gente demanda. Por más que tengas una mega estrella, si no la sabes vender puedes quedarte tú solo en el escenario.

"Algunos artistas llegan a pedir cosas insólitas como diez pares de medias o un jacuzzi para su camerino"

- ¿Es cierta la leyenda de que algunos artistas tienen peticiones algo excéntricas?

- Es totalmente cierto. He trabajado con artistas de primer nivel y son los más normales del mundo y también con otros que sí han pedido alguna que otra excentricidad, como por ejemplo diez pares de medias, un jacuzzi en el camerino, alfombras muy particulares, etc. Habría para escribir un libro (risas).

- ¿Qué tiene de especial Sevilla que acoge cada vez más conciertos de alto nivel?

- Sevilla es una ciudad única para acoger conciertos de grandes artistas. Y cada vez más valorada… Y demandada. El público sevillano, de siempre, le gusta mucho disfrutar de la calle y eso hace también que se vuelque -como pocos- con espectáculos o eventos.

"Daddy Yankee ha pedido quedarse un día más en Sevilla, además del concierto"

- ¿Ha sido complicado traer a Sevilla al rey del reguetón?

- ¡Todo lo contrario! Daddy Yankee no sólo quería estar en Sevilla, sino que, curiosamente, ha decidido sacrificar un día en Ibiza por pasar un día más en Sevilla, además del concierto. Es una persona de lo más natural aun siendo una estrella mundial.

"Bryan Adams pidió actuar en Sevilla sí o sí"

- Para el mes de diciembre tendrá lugar el concierto de Bryan Adams. ¿Ha sido la promotora la que le ha sugerido Sevilla?

- ¿Nosotros? ¡Este caso sí que es también algo sorprendente! A la vez que curioso. Bryan Adams tenía ya cerradas fechas de conciertos en Madrid, Barcelona, Murcia… y cuando nos sentamos con su equipo nos pidieron, por parte expresa del artista, que quería actuar sí o sí en Sevilla. Me resultó muy llamativa su firmeza a la misma vez que un orgullo, pues me considero casi sevillano de sangre. Estoy deseando verle pronto para preguntarle -por curiosidad- el porqué de su empeño.

- ¿Qué otros proyectos tiene en mente desarrollar 'Be The Flow Events' para 2020 en la ciudad hispalense?

- Estamos trabajando muy duro para seguir apostando por Sevilla. Nos sentimos muy cómodos en esta ciudad y la gente se vuelva con todo lo que ofrecemos. Habrá conciertos, entre ellos puede haber alguno de un artista de un nivelazo internacional… Pero hasta aquí puedo leer (risas). Y por supuesto, presentar en la capital de Andalucía un producto nuevo que sea único y original. Trabajar en esta ciudad es, nunca mejor dicho, una maravilla.